Bakterie-fund forsinker åbningen af friluftsbad

Sorø - 23. juni 2021

Der bliver arbejdet på højtryk på at kunne åbne Ruds Vedby Friluftsbad så hurtigt som muligt. Badet når ikke at blive klar til starten af skolernes sommerferiestart, oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse,

Friluftsbadets biologiske rensningssystem har fungeret upåklageligt, siden badet åbnede i 2015, men da Sorø Kommunes teknikere i år havde gjort bassinet klar til åbning i starten af juni, kunne de via den sidste vandprøve inden åbningen konstatere et for højt niveau af en enkelt bakterie. Et større detektivarbejde gik i gang for at finde årsagen og løse problemet.

Jesper Fussing Hjortgaard, Lars Albertsen og Michael Jørgensen, som står for den tekniske drift af badet, kunne se, at en del af planterne i det plantebed, som er en del af den biologiske rensning, var gået i forrådnelse. Plantebedet blev derfor tømt for vand og planter og fyldt med rent vand.

Nu venter de tre teknikere på svar fra laboratoriet, som behandler de vandprøver, der skal vise, om vandkvaliteten er på plads. Det tager en uge at få svar på prøverne, hvilket gør detektivarbejdet til en langsommelig affære.

- Det er møghamrende ærgerligt, at vi ikke kan åbne endnu. Vi ved, at både skolebørnene og svømmeklubben glæder sig til at komme i gang med svømmesæsonen, og det er næsten ikke til at holde ud at holde badet lukket, når solen skinner. Men vandkvaliteten skal selvfølgelig være helt på plads. Så vi er nødt til at prøve os frem skridt for skridt og vente på prøvesvar. Det skal nok lykkes at få badet klar - vi kan bare ikke love hvornår, siger Jesper Fussing Hjortgaard.

Sorø Kommunes teknikerne er i løbende dialog med firmaet Junckerhaven, som har etableret det biologiske rensningssystem, og med det tyske firma Polyplan, som står for at opsamle og behandle alle det tekniske data fra badet.

- Når den biologiske rensning fungerer som den skal, skal vi helst røre så lidt ved systemet som muligt. Systemet styrer selv vandgennemstrømningen i filtrene, så vandet bliver renset hele tiden. Selv i hedebølgesommeren 2018 fungerede rensningen, som den skulle. Men i år driller det desværre, siger Jesper Fussing Hjortgaard.

Ruds Vedby Friluftsbad er et klorfrit svømmebad med biologisk rensning. Vandet holdes rent og friskt gennem et sindrigt system af biologiske og fysiske filtre, som sorterer urenheder og bakterier fra.

Da Ruds Vedby Friluftsbad åbnede med biologisk rensning i 2015 var badet det første offentlige af sin art i Danmark.

Badet rummer ca. 830 kubikmeter vand. Alt vandet passerer gennem det biologiske filtersystem én gang i døgnet.