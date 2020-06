Bagsiden af medaljen

Pludselig står de unge og skal tage stilling til sig selv som samfundsborger og som menneske - og skal til at tage stilling til livets fortsættelse. I virkeligheden er der mange, der nu er efterladt midt i et tomrum, hvor der nu efter flere års opslidende arbejde med den personlige udvikling og social tilpasning, samt en slutspurt med 280 km i timen for at opnå de bedste karakterer - som måske ikke lykkes, så det måske ikke bliver muligt at vælge det studie eller job, som inderst inde ønskes - eller måske et resultat, der giver flere muligheder end ventet.

Og pludselig står vi så der. Med skoletiden bag os, med store opgaver bag os, med et stykke papir, der fortæller om vi er kloge eller ikke så kloge, om vi kan forsøge at blive pilot eller syerske...

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her