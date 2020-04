Sådan så det ud på Ruds Vedby Skole i august 2018, da første skoledag blev fejret. Når de yngste skoleelever igen kan komme i skole i næste uge, skal der dog være væsentlig mere afstand mellem børn og voksne. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Bag murene: Lige nu bliver skole-åbningerne planlagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bag murene: Lige nu bliver skole-åbningerne planlagt

Sorø - 07. april 2020 kl. 14:26 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Embedsmændene og det demokratiske system i Sorø Kommune arbejder lige nu på højtryk for at få en genåbnings-plan for skoler og børnepasning på plads.

Man satser på, at alle skoler og dagtilbud i kommunen kan åbne for de yngste børn den 15. april. Det er onsdag i næste uge.

Sådan lyder det fra Henrik Madsen. Han er chef for børne- og familieområdet i Sorø Kommune.

- Vores mål er at starte den 15. april med alt det, som regeringen har bedt om. Hvis der et sted er nogle forhold, der gør, at det først kan blive senere, så kigger vi på det. Men vi vil gerne i gang så hurtigt som muligt, siger Henrik Madsen til DAGBLADET og Sjællandske.

Politikerne skal godkende Efter statsministerens pressemøde mandag aften, bliver der nu arbejdet i højt tempo i Sorø Kommune.

Tirsdag holder Henrik Madsen og alle lederne på børneområdet et videomøde om, hvordan den delvise genåbning konkret kan foregå på hver enkelt skole og dagtilbud. Det bliver skrevet sammen til en samlet plan for den delvise genåbning.

Tirsdag eftermiddag bliver planen præsenteret for de syv folkevalgte politikere i børne- og undervisningsudvalget. Det bliver politikernes opgave at kigge på planen og godkende den, hvis de er tilfredse.

Når planen er blevet politisk blåstemplet, bliver forældre, børn og ansatte orienteret.

Mere rengøring og udeliv Mandag aften præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) en omfattende strategi for en mulig genåbning af dele af samfundet efter påske. Det omfatter blandt andet dagtilbud og folkeskolernes mindste klasser.

Fra onsdag den 15. april kan vuggestuer, børnehaver, fritidsordninger og 0. til 5. klasse på folkeskolerne genåbne.

Men en lang række sundhedsfaglige regler skal overholdes: Der skal gøres bedre rent, alle skal være ude så meget som muligt, og der skal være mere afstand mellem børn og voksne. Bliver børn eller voksne det mindste syge, skal de blive hjemme.

Der er mange spørgsmål Politikerne i hver enkelt kommune skal vurdere, om det er forsvarligt at åbne.

- Vi skal bruge tirsdagen på at finde svar på alle spørgsmålene. Der er mange ting, vi skal beslutte. Mit ønske er at køre efter en model, hvor myndighederne melder retningslinjer ud, politikerne godkender planen, og så skal der være et råderum ude lokalt, siger børne- og familiechef Henrik Madsen.

Ansatte, børn og elever, der enten selv er i risikogrupper eller har familiemedlemmer i risikogrupper, skal formentlig ikke møde op.

Også på Sorø Privatskole er man i gang med at planlægge genåbningen.

»Vi arbejder i ledelsen på en plan og strategi for den kommende periode i løbet af de næste par dage. Der er mange uafklarede spørgsmål, som vi skal have mulighed for at forholde os til, inden vi melder noget ud.«

Sådan lød meldingen fra skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard mandag aften.