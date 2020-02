Baby er med når mor sveder

Startskuddet til et nyt motionshold for gravide og nybagte mødre i Sorø lyder snart, og du kan høre mere om tilbuddet på Kaffebar i Storgade mandag den 24. februar kl. 10.30.

Tilmelding til arrangementet i Kaffebar er ikke nødvendig. Foredraget forventes at vare ca. 30 minutter med mulighed for at stille spørgsmål undervejs.