Bålhytte styrker det udendørs spejderarbejde

- Vi har allerede taget bålhytten i brug og kan notere, at det er en væsentlig styrke af vores udendørs spejderarbejde. Ja, faktisk kan vi nu være udendørs hele året, om vi vil. Hytten ligger i læ og beskytter mod regn og sne, og udover de almindelige spejderaktiviteter, vi kan have her, kan spejderne også tage deres knivbevis her. Ikke mindst i disse corona-tider er det også vigtigt, at vi kan være ude og have mulighed for at holde den nødvendige afstand til hinanden.