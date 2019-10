Artiklen: BMX-glæde over budget: Et god start på et stort projekt

BMX-glæde over budget: Et god start på et stort projekt

I Sorø BMX var der jubel, da budgetaftalen mellem Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre blev offentliggjort. Klubben skal i gang med et stort projekt med etablering af ny P-plads og ny adgang til baneanlægget ved Fægangen samt etablering af nyt klubhus. I budgettet afsatte politikerne 450.000 kr. primært til kloak og el. Er der overskydende penge, kan klubben benytte dem til at bygge nyt klubhus for eller til parkeringspladserne.

