Autocamping på Holbergs gamle gård

Nemlig at der er afsat to pladser i forhaven til autocampere, der har lyst til at gøre stop på en idyllisk plet. Autocampisterne kan benytte gårdens gæstetoiletter, komme af med affald i opstillede skraldespande og nyde gårdens store have.

Det koster ikke noget - udover at man skal være medlem af organisationen Pintrip 2020, der henviser til 252 udvalgte autocamper-pladser over hele Danmark. Et sådant medlemskab koster 299 kr. Man skal også huske at melde sin ankomst til gården på forhånd på tlf. 74 46 67 70 for at sikre sig, at der er en plads ledig.