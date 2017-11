Andreas Mogensen hjælper med at lancere nyt lærings-projekt. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Astronaut skyder nyt projekt i gang

Sorø - 21. november 2017

Onsdag 22. november kl. 15.00-17.30 hjælper Danmarks første mand i rummet, Andreas Mogensen, elever og lærere på Mærks McKinney Møllers Videncenter med at skyde projektet Esero Danmark i gang. Bag arrangementet står ESA, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Tycho Brahe Planetarium, Astra og Naturvidenskabernes Hus.

Esero Danmark er lanceret for at øge interessen for naturvidenskabelige og tekniske jobs hos unge mennesker.

Andreas Mogensens IRISS-mission i 2015 har haft stor indflydelse på, at danske lærere og deres elever er blevet mere interesseret i rumfarten som et spændende afsæt for naturfagsundervisningen - især pigerne har vist større interesse for astronomi end for andre science-fag.

Esero Danmark er et samarbejde mellem den europæiske rumorganisation, ESA, det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed, astra*, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Tycho Brahe Planetarium. Esero Danmark bliver en del af ESA's netværk Esero, der er en forkortelse for European Space Education Ressource Office og består af i alt 13 nationale Esero-kontorer.

