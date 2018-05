Astrid Carøe ny kandidat til tinget

Hun, der i dag bor og studerer i København, er både glad og beæret over valget og erklærer, at hun vil blive ved med at kæmpe mod uretfærdigheder i samfundet, hvis hun bliver valgt ind i Folketinget.

- Helt grundlæggende vil jeg kæmpe for, at alle har lige muligheder for at få det liv, de ønsker uanset baggrund, og hvor i landet man bor. Det kræver, at vi tager ansvar for, at der er ingen, der er fattige i Danmark, og at vi har en klode til fremtidens generationer, siger Astrid Carøe, der også har lokale ting på dagsordenen: