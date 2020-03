Se billedserie Vibeke Jannie Møller Waagø må konstatere, at hendes livsværk, Viben, er kastet ud på gyngende grund. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Arkadebutikker i coronakrise: Vi frygter at vi slet ikke åbner igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arkadebutikker i coronakrise: Vi frygter at vi slet ikke åbner igen

Sorø - 18. marts 2020 kl. 12:04 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butiksejerne er enige i, at alle skal støtte op om initiativerne for at få bremset coronaen - men det kan få alvorlige konsekvenser for de små butikker.

For flere af butikkerne i Holberg Arkaden er det et meget drastisk skridt at tage, at de skal holde lukket måneden ud.

- Vi følger selvfølgelig de retningslinjer, vi får, og vi er helt enige i, at vi må stå sammen om at få bremset coronaen, men når det er sagt, kan vi heller ikke skjule, at det her kaster os ud i en dyb krise.

Det er Vibeke Jannie Møller Waagø, der driver butikken Viben, og Lonnie Bille Dencker, der driver Bille og Bølle i Holberg Arkaden enige om.

Frygter konsekvenserne - Vi frygter, at vi ikke kommer til at åbne igen, føjer de til.

Vibeke Jannie Møller Waagø fortæller videre, at netop marts og april med alt det nye forårstøj er blandt de største måneder i Viben.

- Man kan sige, at noget kan hentes hjem via netsalg, men det er jeg ikke god til, fortsætter hun.

- Og måske kan jeg få op til 75 procents dækning af medarbejderlønnen, men jeg har mange andre omkostninger som forsikring, husleje, varelager med videre. Selvfølgelig kan jeg nok sælge varerne, men når en så stor del af salgsperioden trækkes fra, kommer jeg til at sælge en del af det til nedsat pris, så kommer der nok penge på kontoen - men der bliver ingen løn til mig.

- Jeg kan græde lidt og ligge søvnløs om natten, men jeg kan ikke gøre noget ved det, og jeg ved også godt, at det er ens over hele landet, men det er en frygtelig situation, siger Vibeke Jannie Møller Waagø.

- Tøjbranchen er jo otte måneder forud, så vi skal snart bestille julevarerne. Da vi købte ind til foråret for otte måneder siden, kunne ingen forudse det, der nu er sket. Jeg har selvfølgelig forståelse for, at det er en svær situation, men det fjerner ikke det faktum, at jeg har det rigtig skidt, og at jeg er nervøs for, hvad der kommer til at ske. Nu skal vi lukke, men det var altså også dramatisk i torsdag at opleve, at vi gik lige fra 100 til 0 på to sekunder.

Er afklaret Også Lonnie Bille Dencker er bekymret.

- Jeg har drevet Bille og Bølle i fem år, siger hun.

- Men også min butik er en-mands-ejet, og selv om jeg forsøger at få mere nethandel op at stå, så kommer jeg til at lide store tab. Det her er en omsætningsmæssig katastrofe.

- Jeg er dog afklaret med, at hvis jeg ikke kan drive butikken videre, så er det sådan, det er.