Se billedserie Jan Rønne (tv.) og Søren Pedersen fra Meisner & Wendel venter på at få afklaret, om butikken må holde åbent som posthus. Foto: Bjarne Stenbæk

Arkade-butikker lukker: Men det er svært at forstå regelsættet

Både Viben og Meisner & Wendel i Holberg Arkaden havde en stor onsdag aften.

Sorø - 17. december 2020

i Holberg Arkaden lukker tøjbutikkerne Viben samt Meisner & Wendel ned. Ingen af dem forsøger sig med »bagdørs-salg«, men for Meisner & Wendel er der endnu et uafklaret punkt.

- Vi har jo udlevering af pakker fra Postnord, så vi er også et posthus, og posthuse må gerne holde åbent, siger Søren Pedersen.

- Matas må jo eksempelvis holde åbent, fordi butikken har en mindre afdeling med medicinalvarer, men du må gerne gå ind og købe eksempelvis parfume. Må vi så holde åbent som posthus, men stadig også sælge tøj? Ja, det har politiet endnu ikke kunnet svare os på.

Frustrerende - Jeg er dybt frustreret og enormt ked af det, siger Vibeke Jannie Mølle Waagø, der ejer Viben.

- Naturligvis holder vi lukket, men for mig giver det ingen mening, at de små arkader skal holde lukket. Her kommer jo ikke mennesker i stil med storcentrene.

Julen er den helt store tid for butikkerne, og derfor kommer nedlukningen noget på tværs.

- Vi holdt aftenåbent onsdag og oplevede en kæmpe opbakning fra vores kunder. Det varmede godt nok, siger Vibeke Jannie Møller Waagø.

- For os kan det ikke svare sig at forsøge med »bagdørs-salg«. Det kan vi ikke sælge nok til. Hjælpepakkerne var gode i foråret. Det var det, vi overlevede på. Men skal du have hjælpepakker med lønkompensation, må du ikke tjene noget ved siden af. Derfor bliver det kun til »bagdørs-salg« af gavekort torsdag og fredag - så lukker vi helt.

For Vibeke Jannie Møller Waagø handler det langt fra kun om omsætning.

- Jeg elsker at drive forretning. Jeg har en butik, der bugner af spændende varer, som jeg brænder efter at præsentere for kunderne. I år går jeg også glip af nytårskuren 30.-31. januar. Det ærgrer jeg mig godt nok over - men selv om det følelsesmæssigt bliver en hård jul, skal jeg nok komme igennem, siger hun.

Godt julesalg Som i Viben har Meisner & Wendel oplevet et godt julesalg . På trods af sundhedsmyndighedernes anbefaling af at købe på nettet, ligger butikken foran handlen i 2019.

- Det har næsten skabt en trods reaktion, siger Jan Rønne.

Butikken holdt også længe åbent onsdag aften og kunne glæde sig over en stor opbakning.

- Corono står selvfølgelig over alt andet, men for os er det svært at forstå, at man ikke valgte at lukke hele detailhandlen ned for eksempel 20. december, siger Jan Rønne og Søren Pedersen.

- Der er jo det samme antal mennesker, der vil gå i butikker. Nu samler man så de mennesker i langt færre butikker. Det må da være skidt for smittespredningen.

Heller ikke Meisner & Wendel vil satse på »bagdørs-salg«