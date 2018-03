Se billedserie Bo Brix Frederiksen fylder 60 år og fejrer det med åbent hus i Landsbyhuset i Gyrstinge. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Arbejdspapirerne er altid med i lommen

Sorø - 24. marts 2018

Vognmand Bo Brix Frederiksen elsker de komplicerede arbejdsopgaver, der gør ham »lidt tør i munden«. Snart fylder han 60 år. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske

De mange familieportrætter i hjemmet på Pilegårdsvej taler deres eget sprog. Der er ingen tvivl om, at kærligheden til sønner, svigerdøtre og de fire børnebørn er stor. Bo Brix Frederiksen er farfar og familiefar med stort F.

Men ud over familien er det arbejdet som vognmand, der tager de fleste af Bo Brix Frederiksens vågne timer.

- Jeg er nok dét, man kan kalde »miljøskadet«, siger Bo Brix Frederiksen, mens hans bedre halvdel, Hanne, nikker ivrigt.

- Min farfar, Frederik Frederiksen, startede vognmandsforretningen i 1929, samme år som min far, Tage Brix, blev født. Da min far blev 21 år, overtog han vognmandsforretningen og kørte det videre i hele 45 år, inden min bror, Bjarne, og jeg overtog de to lastbiler ved årsskiftet 1995/1996, fortæller Bo Brix Frederiksen som oprindelig er udlært smed.

Men det hele startede faktisk i 1958 i et hjørne i Slaglille Forsamlingshus, hvor Bo Brix Frederiksen kom til verden som nummer to i en søskendeflok på fem.

Hans forældre var - som supplement til vognmandsforretningen - også værtspar i forsamlingshuset i fire års tid, hvorefter de flyttede til St. Ebberup.

- Mine forældre knoklede. Ud over at drive vognmandsforretning sørgede de også for de festlige begivenheder i forsamlingshuset i perioden fra 1958 til 1962. Derudover passede min mor telefon for min far, samtidig med at hun holdt hus og passede os fem børn, forklarer Bo Brix Frederiksen, som den 6. april kan fejre sin 60-års fødselsdag.

Man kan med andre ord sige, at dét at arbejde hårdt ikke kommer fra fremmede.

I dag kører Bo et arbejdsmæssigt parløb med broderen Bjarne, hvor de med hver sin lastbil og med hvert sit firma fordeler arbejdsopgaverne mellem sig.

Arbejdsdagen starter typisk omkring klokken 5.00 og slutter først ved aftensmadstid.

- Siden vi overtog firmaet har vi mere eller mindre handlet lastbiler samtidig, men nu har jeg købt en ny, og så overtager Bjarne min seksårige lastbil. Sammen med Bjarnes søn, Frederik, bliver vi dermed tre, som kan passe de mange arbejdsopgaver, siger han.

Og brødrene Brix har vitterligt et hav af alsidige arbejdsopgaver, der strækker sig fra småjobs hos hr. og fru Jensen til at sætte spær på et hus, køre grus og sten, korn og affald - hvis ikke de udfører arbejde for store, små og mellemstore virksomheder.

Den mest mindeværdige tur blev kørt for kriminalpolitiet i Ringsted, hvor smuglersprut for imponerende tolv millioner kroner skulle køres væk fra en adresse i Ruds Vedby - endda under intens politieskorte.

Dette skete tillige natten op til Bos 40-års fødselsdag.

- Det jeg holder allermest af i mit arbejde er alsidigheden, men jeg finder de største udfordringer i løfte- og specialopgaver. Det fedeste er, når opgaverne er meget komplicerede og gør, at man bliver lidt »tør i munden«, siger han grinende.

Hanne, som han blev gift med i 1984, arbejder som ernæringsassistent i Slaglille Plejeboliger. Derudover er hun en stor hjælp, når det kommer til husbondens bogføring.

- Vi har en presset hverdag, hvor vi mere eller mindre kun ses om aftenen. Derfor er vi også gode til at pleje ægteskabet med et kroophold i ny og næ, siger Bo Brix Frederiksen, inden Hanne - med latter i stemmen - siger:

- Men han har selvfølgelig sin telefon åben og alle arbejdspapirer i lommen, for tænk hvis nu en kunde ringer.

Bo Brix Frederiksen holder anledning af sin 60-års fødselsdag åbent hus den 6. april fra klokken 13.00 til 17.00 i Landsbyhuset i Gyrstinge.