Antallet af nye ledige er i stor stigning

Der er endnu heller ikke overblik over, hvilke brancher eller faggrupper, der er blevet ramt, men et godt gæt vil ifølge kommunens arbejdsmarkedschef, Kenneth Damgaard Hyde, være, at en hel del af dem er folk, der har været ansat i restauranter eller butikker, der lige nu må holde lukket.

- Vi sidder og gennemgår alle sagerne lige nu for at danne os et billede. Også så vi ved, hvad vi reelt står overfor, når krisen er overstået, siger Kenneth Damsgaard Hyde.

- Der er faktisk også jobs at få. Ikke så mange, som der plejer at være, men der er nogle. så jeg vil opfordre folk til at henvende sig - enten på telefon eller via mail. Selv om de sædvanlige regler om at stå til rådighed samt samtaler er sat ud i spil i denne tid, er vi her jo for at hjælpe, siger Kenneth Damsgaard Hyde.