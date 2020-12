Annette Homilius: - Vi tager alle forholdsregler for at få standset smitte-spredningen.Foto: Anders Ole Olsen

Antal smittede kom over de 100

Sorø - 21. december 2020 kl. 06:38 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Smittetallet er stigende også i Sorø Kommune. I slutningen af sidste uge bevægede Sorø Kommune sig for første gang over 100 smittede over de seneste syv dage. Og det begynder for alvor at kunne mærkes på flere kommunale arbejdspladser.

Således blev der i sidste uge i løbet af to dage konstateret smitte på Egecentret, hvor to medarbejdere er smittet - og på Lundebo, hvor én medarbejder og én beboer er smittet.

- Vi tager alle forholdsregler for at sikre, at vi får standset smittespredningen så effektivt som muligt. Situationen kommer til at trække store veksler på alle medarbejdere på de berørte steder, i de andre grene af Social og Sundhed, der støtter op omkring at få arbejdet til at lykkes, og i rengøringen, der også står overfor en stor opgave med at hjælpe os, siger Social- og Sundhedschef Annette Homilius, Sorø Kommune.

Tester og tester igen På Egecentret er der opsporet nære kontakter, og der er bestilt en mobil testenhed fra regionen til at teste beboerne. Alle medarbejderne blev senest testet den 15. december og skal testes igen den 22. december

På Lundebo er der ligeledes udført en grundig opsporing af smittekæder.

Utroligt vigtigt - Udover det praktiske arbejde, så er det også en situation, som kalder bekymring frem hos medarbejdere, beboere og pårørende. Det er der ikke noget at sige til, og det skal vi ikke være bange for at tale om, siger Annette Homilius.

Udover på de to plejecentre er der konstateret smittetilfælde i regi af Handikap og Psykiatri samt skole- og daginstitutionsområdet.

- Der er ikke nogen områder, der kan sige sig fri for at være berørt af smitten nu. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi alle - både medarbejdere og borgere - gør hvad vi kan for ikke at øge smittespredningen, siger borgmester Gert Jørgensen.