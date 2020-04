Ansat på plejecenter corona-smittet

Se billedserie Sorø Kommune har hidtil kunnet holde coronavirus ude af plejecentrene. Nu er en ansat på Holbergcentret testet positiv. Foto: Bjarne Stenbæk

Sorø - 12. april 2020

Den ansatte gik oven i købet på arbejde op til testen, og mens hun ventede på resultatet. Det beklager Sorø Kommune dybt.

En ansat på Holbergcentret i Sorø er testet positiv for Covid-19. Det blev konstateret lige inden påskeferien, og det blev samtidig klart, at den ansatte - mod kommunens og sundhedsmyndighedernes anvisninger - valgte at gå på arbejde både op til testen, der blev foretaget i slutningen af ugen op mod palmesøndag, og mens hun ventede på resultatet.

- Det er en klar fejl, og fejlen beklager vi dybt. Vi er frygteligt kede af det, men vi kan ikke gøre det om, siger kommunaldirektør Søren S. Kjær.

Panik eller information? To pårørende, der ønsker at forblive anonyme, har henvendt sig med historien til Sjællandske Medier, fordi de mener, at kommunen reagerede for sent og burde sætte mere markant ind - og ikke mindst fordi kommunen ikke har valgt at orientere offentligheden.

- Det er jo altid en afvejning, som vi må foretage, siger Søren S. Kjær.

- Hvornår skal vi informere bredt, og hvornår vejer hensynet til ikke at skabe panik tungest. I denne sag har vi handlet på det ved at informere beboerne, deres pårørende og personalet.

I brevet til beboere og pårørende står der dog ikke noget om, at medarbejderen har arbejdet i »test-perioden«.

Skærpet opmærksomhed - Vi tager sagen yderst alvorligt, siger Søren S. Kjær.

- Vi har kraftigt understreget, at personalet nu har en særlig skærpet opmærksomhed på symptomer både hos beboerne og hos sig selv og kollegerne.

Hvis en beboer udviser symptomer, benyttes der straks værnemidler i personalets kontakt til beboeren, ligesom beboerens læge straks får besked, så lægen kan vurdere, om der skal foretages en test.

Får de ansatte symptomer, skal de blive hjemme - eller straks forlade arbejdspladsen. De vil blive tilbudt en test og skal blive hjemme, til svaret foreligger, og/eller de har været symptomfri i 48 timer.

- Sundhedsstyrelsen anbefaler først test, når der er symptomer, siger Søren S. Kjær.

- For testen virker først og er først sikker, når der er symptomer. Testes man uden symptomer, er der en risiko for, at testen er falsk negativ.

Holbergcentret rummer 32 boliger i forskellig størrelse. Tilknyttet er demensafsnittet Rosenhuset med 12 boliger.

En del af medarbejderne i hjemmeplejen har »udkørselssted« fra Holbergcentret. Også det personale er blevet orienteret om situationen og den særligt skærpede opmærksomhed.