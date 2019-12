Se billedserie Linda Nielsen (SF): - Der har været eksempler på indskrænkning af ytringsfriheden. Foto: Thomas Olsen

Anonyme tip skal afvente dansk lovgivning

Det bliver ikke nu, at Sorø Kommune kommer til at indføre en såkaldt whistleblower-ordning, der ville give kommunens ansatte mulighed for anonymt at indberette uregelmæssigheder eller andre grovere forseelser, de måtte have indtryk af på arbejdspladsen. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Whistleblower-ordningen findes allerede i et EU-direktiv, men i dansk lovgivning skal det først være indskrevet om to år.

Derfor opfordrede borgmester Gert Jørgensen (K) det samlede byråd til at afvente den danske lovgivning, og den opfordring blev efterkommet uden afstemning.

SF: - Vi kan godt gå foran Det var SF, der havde ønsket ordningen indført nu, og byrådsmedlem Linda Nielsen (SF) begrundede hvorfor:

- Det vil give åbenhed og gennemsigtighed. Jeg synes, at der har været tilfælde, hvor ytringsfriheden har været indskrænket her i kommunen. Tidligere i år kom der forslag om, at taleretten i byrådet skulle indskrænkes, og kommunen forbød forældre at hænge opslag (omkring ønsket om minimumsnormeringer, red.) op i daginstitutioner, sagde Linda Nielsen og tilføjede:

- Jeg ved godt, at det kun er få kommuner, der har ordningen, men vi kan godt gå foran. Ordningen er ment til mere alvorlige problemer som for eksempel omsorgssvigt, krænkende adfærd, lovovertrædelser eller uansvarlig omgang med kommunens ressourcer.

Kendskab som hindring Forslaget blev bakket op af Enhedslistens Bo Mouritzen:

- Det sikrer, at ulovligheder kommer for dagens lys meget tidligere, og vi kommer tavshedskulturen til livs.

Også Socialdemokratiet gav forslaget opbakning:

- Det er vigtigt med en formalisering. Jovist, man kan altid henvende sig til os politikere, men vi kan jo være en del af problemet. Og i en lille kommune kender vi hinanden på kryds og tværs. Det kan være en hindring for at tale åbent, sagde Anne Madsen (S).

Ned på gulv-niveau De Radikales NIels Aalbæk Jensen udtrykte som den eneste modvilje mod en whistleblower-ordning:

- EU's direktiv er high-level. Men hvis medarbejdere skal beskyttes for ledere, synes jeg, at vi kommer ned på et for lavt niveau. Jeg har ikke indtryk af, at vi har ledere, der ikke formår at lytte til de ansatte. Så jeg er nervøs for, at vi sætter ordningen ned på gulvniveau med dette forslag, sagde han.

Han blev dog straks efter korrigeret af borgmesteren:

- Det nye EU-direktiv fra oktober i år skal netop sikre, at ordningen også fungerer længere nede og ikke kun gælder high-level-sager som f.eks. hvidvask.

Men enden på debatten blev altså, at Sorø Byråd afventer dansk lovgivning på området.