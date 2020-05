Annes sendte gave til udsatte piger i Indien

Når et byrådsmedlem fylder 60, giver byrådet også en gave - men Anne Madsen havde frabedt sig selv at få gaven til en værdi af 1.200 kroner. På byrådsmødet onsdag kunne borgmester Gert Jørgensen give Anne Madsen byrådets gave, men i overensstemmelse med fødselarens ønsker var det i form af et indrammet bevis på, at 1.200 kroner er doneret til pigehjemmet Kherwara i Indien. Et projekt, som Pedersborg Kirke gennem flere år har støttet.