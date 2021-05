Anne Sophie vandt det radikale kandidatur

»Jeg er fantastisk glad for opbakningen fra kredsen og glæder mig helt vildt til at føre valgkamp på Sjælland. Min største mærkesag vil være at investere i det gode børne- og ungdomsliv. Vi er nået et stykke med flere pædagoger og lærere til de mindste, men vi mangler at styrke uddannelserne for de unge, især udenfor de større byer,« udtaler Anne Sophie Callesen i en pressemeddelelse.

»Med valget af Anne Sophie Callesen går vi ind i næste valgkamp med en særdeles kvalificeret kandidat. Vi ved, at vi skal arbejde hårdt for at få genvalgt to radikale mandater i Sjællands storkreds, men vi er ikke bange for at tage fat. Jeg tror, at vælgerne vil tage rigtig godt imod Anne Sophie.«