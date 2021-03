Se billedserie Det er et gammelt polaroid-kamera SX70, som Anne-Mette Kelter arbejder med. Allerede som 7-årig kastede hun sin kærlighed på fotografering, da hun fik et kamera af sin bedstefar.Foto: Bjarne Stenbæk

Anne-Mette tryller med polaroid-fotografier

Fotografen Anne-Mette Kelter fra Sorø åbner Lægehuset på Rådhusvej i Sorø som udstillingssted.

Sorø - 08. marts 2021 Af Bjarne Stenbæk

Med forskellige teknikker fortæller fotografen Anne-Mette Kelter sine historier i det, hun selv kalder essensfotografi. Navnet kommer af, at hendes udgangspunkt er det, at et billedes ærinde altid må være at finde ind til essensen af motivet. Ikke mindst internationalt arbejdes der indenfor kunstfotografering i disse år i stigende grad med polaroid-fotos, og faktisk er Anne-Mette Kelters motiver taget med et gammelt polaroid SX 70-kamera. En stor del af værkerne er efterfølgende behandlet med teknikkerne Polaroid Emulsion Lift eller Polaroid Decay.

Af førstnævnte slags findes eksempelvis serien 'Liquid Dresses'. Her skiller fotografen et frisk fotografi ad og overfører emulsionen (den billedbærende del) til for eksempel akvarelpapir. Anne-Mette Kelter har bearbejdet motiverne, så de er kommet til at ligne kjoler - deraf navnet Liquid Dresses - og i motivet er så indarbejdet andre elementer eksempelvis et foto fra naturen.

Sidstnævnte slags har også en hel serie, hvor polaroid-fotoet lægges i blød, hvorved kemien langsomt opløses og danner bobler og mønstre.

Internationalt kendt Anne-Mette Kelter er mest kendt i udlandet. Hun skal i 2021 udstille i Lillehammer i Norge, på en kunstudstilling i Köln og på det portugisiske Incubator Gallery. Hun har både i år og sidste år tre fotos med i den årligt tilbagevendende verdenskalender for polaroid-fotos »Photodarium«.

Siden 2015 har hun boet i Sorø.

- Jeg kom fra København og skulle finde noget andet at bo i. Samtidig blev min bror udstationeret i England og ville i den periode gerne leje sit hus på Frederiksberg ud, fortæller Anne-Mette Kelter.

- Jeg blev glad for at bo her - ja, Sorø er jo et sted, man aldrig kommer fra - så nu bor jeg i en lejlighed i byen. I Sorøs skove, på Flommen og ved søerne finder jeg stor inspiration, og motiver her fra er ofte bærende i mine værker.

Der hænger cirka 100 værker i Lægehuset, og Anne-Mette Kelters arbejder kan man se i de kommende tre-fire måneder.

Nyt udstillingssted - Vi var lidt trætte af det gamle, vi havde hængende, så vi ville gerne prøve noget nyt, fortæller læge Line Gisselmann.

- Fra andre steder fik jeg kendskab til, at et lægehus jo kan være et ganske udmærket galleri. Der kommer mange mennesker i løbet af en uge - også nogen, der måske ikke i deres hverdag så ofte oplever kunst på nærmeste hold. Og så har vi, der arbejder i huset, jo også noget spændende at se på.

Anne-Mette Kelter er den første i rækken af forhåbentlig mange flere. Det er tanken, at det fortrinsvis er lokale kunstnere, der skal udstille, og der bliver så plads til tre-fire kunstnere per år.

Du kan læse mere om Anne-Mette Kelter på kelterphotografy.com.