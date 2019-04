Anne Madsen (S) overvejer at klage af principielle årsager. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Anne Madsen overvejer at anke orlovs-afslag

Sorø - 02. april 2019 kl. 13:28 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlem af Sorø Byråd, Anne Madsen (S), sidder i øjeblikket og udarbejder forskellige udkast til en anke over en nylig byrådsbeslutning. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Ved det seneste byrådsmøde besluttede et flertal bestående af K, V, DF og Alternativet nemlig, at Anne Madsen ikke må få tre måneders orlov (1. april-25. juni) fra byrådsarbejdet for at kunne få bedre tid til valgkampen som folketingskandidat.

Et afslag, der i den grad kom bag på Anne Madsen:

- Det havde jeg ikke drømt om. Jeg synes, at det er småligt og udtryk for manglende politisk udsyn. Det virker også lidt som politisk benspænd. Hvis jeg nu havde været forretningsmand, der havde brug for et par måneder til at opdyrke nye markeder, er jeg ret sikker på, at jeg havde fået ja, siger Anne Madsen til Dagbladet og Sjællandske.

Når Anne Madsen seriøst overvejer at anke flertalsbeslutningen - hvilket hun har ret til - er det af principielle grunde. For en afgørelse vil næppe kunne nås i tide til evt. at hjælpe hende selv.

For som det er i dag, er det i høj grad op til det enkelte byråd, om man vil give et medlem orlov til f.eks. en folketings-valgkamp. Det har byrådene i både Randers og Aarhus således valgt at gøre.

Sorø Kommune har henvendt sig til Ankestyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening for at få sagen afklaret.

I Kommunestyrelsesloven står der, at der kan være forfald på grund af "offentligt hverv, forretninger eller lignende". Spørgsmålet er, hvad ordene »eller lignende« kan dække over.

Men der er ingen praksis, lyder svaret fra såvel Ankestyrelse som ministerium, der derudover afslår at gå yderligere ind i sagen, fordi samme myndigheder er ankeinstans, hvis det kommer til en klagesag. Kommunernes Landsforening har heller ikke noget fast bud, men har henvist til Randers-eksemplet.

Anne Madsen finder byrådets afslag ekstra ærgerlig, fordi hun har valgt at være ærlig og lægge kortene på bordet:

- Andre kan måske få den tanke, at så er det omsonst at søge orlov. Man må så i stedet bare melde afbud til hvert enkelt møde af den ene eller anden grund. Det fremmer måske ikke ligefrem ærligheden.

Hvordan hun selv skal få kringlet tingene - både med allerede kendte og mange endnu ukendte valgmøder - ved hun ikke endnu:

- Jeg er i fuld gang med at prøve at mingelere tingene. Jeg er da ikke i tvivl om, at der nok vil blive holdt ekstra øje med mig nu.

Økonomien har også været et element i flertallets bevæggrund for at afslå ønsket om orlov. Det vil koste kommunen 30.000 kr. ekstra, at der skal en suppleant ind i stedet for Anne Madsen.

Anne Madsen har nemlig ikke mulighed for at afslå sin egen politikerløn, mens hun holder orlov. Sådan er reglerne.