Anne Madsen i Folketinget - men kommunen er nummer 1

- Lige i første omgang tænkte jeg: Uha, det var godt nok et skidt tidspunkt, for vi har jo kommunalvalg 16. november - men så fik jag vendt og drejet tingene et par gange. Derved nåede jeg frem til den konklusion, at det er enormt spændende, og det kan give mig rigtig meget politisk indsigt og et fantastisk netværk, som jeg fremover kan bruge i arbejdet for Sorø Kommune. Eksempelvis får jeg nu direkte adgang til ministrene. Det kan jeg se store fordele i. På Christiansborg kan jeg også medvirke til at sætte Sorø Kommune endnu tydeligere på det politiske landkort.