Borgmester Gert Jørgensen overrakte årets lederpris til Anne Grethe Thede fra Lynge-Broby Idrætsforening. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Anne Grethe kan det mest utrolige

Anne Grethe Thede fra LBI blev årets leder i Sorø Kommune.

Sorø - 27. maj 2021 kl. 22:02 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det er ikke småting, som Anne Grethe Thede overkommer. Hun er gymnastikudvalgsformand i Lynge-Broby Idrætsforening, hvor hun også sidder i hovedbestyrelsen. Derudover er hun træner for hold i yin yoga, pilates samt i gymnastik for krudtuglerne og østrogenholdet. Hun er også med i DGIs landsdelsbestyrelse og i DGIs gymnastikbestyrelse, ligesom hun beklæder posten som formand for Stafet for Livet. Og nå ja, hun arbejder i øvrigt på fuld tid som sundhedsplejerske i Slagelse Kommune.

Så borgmester Gert Jørgensen kunne konstatere, at der ikke er noget at sige til, at Anne Grethe var indstillet til prisen som årets leder af både LBI og Frederiksberg Lokalråd.

- Det er dejligt at blive anerkendt. Det motiverer mig at gøre andre glade og at kunne inspirere andre til at gå ind i træner- og instruktørrollen, siger Anne Grethe Thede, der også erkender, at der lige nu ikke er plads til flere aktiviteter.

- Corona-situationen har vist os, hvad fællesskabet betyder, når vi pludselig ikke har det mere. Nu strømmer folk til foreningerne igen, og det er bare så godt.

Anne Grethe Thede bruger mange timer på foreningsarbejde og får masser af motion. Men faktisk er hun hårdt plaget af slidgigt, psoriasisgigt og diskusprolapser. Hun står foran en operation i nakken.

- Jeg har da godt nok smerter, når jeg dyrker idræt, erkender hun.

- Men jeg er ikke i tvivl om, at det er med til at gøre min tilværelse bedre. Jeg har aldrig været så stærk, som jeg er nu, og hvis jeg bare satte mig i stolen, ville min sygdom kun blive værre.

Der følger 5.000 kroner med årets lederpris.