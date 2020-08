Ida Nystad og Magnus Wenzel Most har fundet et musikalsk guldæg, mener vores anmelder. Foto: Jørgen Jørgensen

Anmeldelse: Stjerneparaden fortsætter

Det unge pianistpar Ida Nystad og Magnus Wenzel Most i Løvehavehus tæt på Sorø har "fundet et guldæg". Ikke til at blive rig af, men til at give unge, talentfulde musikere samt sig selv en platform, hvor de kan spille klassisk musik på højt plan for max. 50 tilhørere - siddende både inden- og udendørs.