Anmeldelse: Lidt men godt i Løvehavehus

Af Hans Krarup Søndag eftermiddag havde det unge pianistpar Ida Nystad og Magnus Wenzel Most inviteret bassangeren Steffen Bruun som solist til deres ugentlige eftermiddagskoncert i Løvehavehus, hvor i alt 50 publikummer kan sidde indendørs og udendørs og nyde musikken.

Trods det omskiftelige vejr var der så godt som udsolgt. Det på trods af, at musikken var alt andet end hverdagskost, selv for garvede koncertgængere: Musik af Jaques Ibert, Alberto Ginastera, og Francis Poulenc. Kun Peter Tjajkovsky repræsentede de "kendte" komponister.

Publikum har lært, at det musikalske niveau er højt i Løvehavehus. Det var det også i søndags. Tilmed lykkedes det den garderhøje, flotte Steffen Bruun med den store, velklingende basstemme at give en så charmerende, mundtlig introduktion til de fire fransksprogede sange om ridderen Don Quixote, at de gled rent ind hos tilhørerne. Det samme gjorde sig gældende i sangene af Tchaikovsky og Poulenc, hvor man tilmed kunne nyde Steffen Bruuns udsøgte sprogbehandling, hvadenten han sang på russisk eller fransk.