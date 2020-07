Ida Nystad og Magnus Wenzel Most fortjener at give koncerter, hvor publikum er i samme rum som dem, mener vores anmelder.Foto: Merete Jensen

Anmeldelse: Koncert for åbne døre og vinduer

Sorø - 16. juli 2020

At arrangere klassiske friluftskoncerter hertillands er som at spille hasard. Det kan gå grueligt galt, hvis vejrguderne er i dårligt humør, men omvendt kan det blive en dejlig oplevelse under skyfri himmel i lunt vejr.

Onsdag aften, hvor »Klassisk i Sorø« havde arrangeret koncert for 50 publikummer i den smukke have foran Løvehavehus på Alstedvej med pianisterne Ida Nystad og Magnus Wenzel Most siddende ved flyglet i havestuen, var vejrguderne i godt humør. Kun lidt motorlarm fra himmel og jord generede af og til.

Det unge, sympatiske musikerpar havde klogelig valgt et program, der mestendels kunne tåle afstanden mellem udøvere og lyttere.

Brahms' valse for 4-hændig klaver er underholdningsmusik på flot plan uden de store, musikalske dybder. Det samme gælder Chopins mazurkaer opus 17, hvor især den sidste blev fortolket meget fint af Ida Nystad, der viste sans for følsom lyrik. Her lykkedes det at få de smukke klange helt ud af havedøren.

Det skete ikke i Debussys »la Cathédrâle Engloutié«, hvor katedralen aldrig kom helt op over havets overflade, inden den igen synker ned på havets bund, hvorfra klokkeklangen stadig høres.

Det er et stykke klangmusik, hvor flyglets klang i den grad spiller med i rumakustikken og ikke tåler at skulle ud i fri luft.

Koncerten sluttede med Griegs sjældent spillede klaversonate i e-mol. Magnus Wenzel Most spillede sonaten med flot teknik og bravour, især den Sturm-und-Drang-prægede 1.sats.

Når Ida Nystad og Magnus Wenzel Most giver deres næste koncerter, vil vi ønske for dem, at de får lejlighed til at spille for et stort publikum, hvor begge parter sidder sammen indendørs fra først til sidst. Det fortjener de!