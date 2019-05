Hvis man planter tilpas meget skov, kan man forhindre folk i at benytte en ellers tidligere offentligt tilgængelig vej. Det er helt lovligt, og det er sket i Alsted.Foto: Sorø Kommune

Ankestyrelse vil ikke tage sag om markvej

Sorø - 09. maj 2019 kl. 18:06 Af Lene Berthelsen

Ankestyrelsen vil ikke rejse en særskilt tilsynssag på baggrund af den klage, som Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet indsendte for en måned siden.

De to organisationer mener, at det er på høje tid, at Sorø Kommune får gjort noget ved sagen om markvejen i Alsted. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

En markvej, der er sløjfet af Alstedgaards ejer, Skjold Wissing. Herfra var der ellers tidligere adgang til et fint kig ned over Susåen.

Kommunen gav ellers i første omgang Skjold Wissing medhold i, at den godt kune sløjfes, men den beslutning omgjorde Natur- og Miljøklagenævnet for fire år siden.

Plantning af skov har imidlertid gjort det umuligt at bevare den oprindelige sti-føring. Derfor besluttede byrådets udvalg for teknik og miljø sidste år, at der skal findes en alternativ løsning. Men den er altså ikke fundet endnu. Og derfor skrev DN og Friluftsrådet til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen mener, at der fortsat er grundlag for at tro på, at kommunen vil efterleve afgørelsen og sørge for en sti-føring.

Det har Ankestyrelsen bedt Sorø Kommune om at bekræfte i løbet af fire uger.

Formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V) har erkendt, at sagen har været meget langvarig:

- Vi skal jo have fundet en løsning, og jeg forventer, at vi får en sag for udvalget indenfor de kommende måneder. Vi skal have det her afsluttet. Hvad det hele ender med, kan jeg ikke sige noget om. Vi må se på, hvilke forslag forvaltningen kommer tilbage med,sagde Jens Nygaard for en måned siden.

Den store knast er, at DN og Skjold Wissing ikke er enige om, hvor stien bør lægges.

Om Ankestyrelsens afgørelse siger formand for DN Sorø, Niels Hilker:

- Vi tager naturligvis beslutningen til efterretning og er enig med Ankestyrelsen i, at vi forventer, at Sorø Kommune vil efterleve Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Vi er imidlertid forsat bekymret for, at langsommeligheden sender et signal om, at selvtægt på naturområdet har gunstige vilkår.