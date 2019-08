Se billedserie Borgmester Gert Jørgensen er godt tilfreds med styrelsens afgørelse: Byrådsflertallet handlede i overensstemmelse med reglerne. Foto: Merete Jensen

Ankestyrelse: Byrådsflertal handlede korrekt i orlovssag

Sorø - 31. august 2019

Ankestyrelsen finder ikke, at byrådet inddrog ulovlige eller usaglige skøn i forhold til afvisningen af at give Anne Madsen orlov til folketingsvalget. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Ankestyrelsen giver byrådsflertallet i Sorø medhold i, at flertallet var i sin gode ret til at afvise socialdemokraten Anne Madsens ønske om at få næsten tre måneders orlov fra byrådet, så hun fik bedre tid til at varetage opgaven som kandidat til folketingsvalget i juni.

Anne Madsen havde indbragt sagen for Ankestyrelsen, da hun oplevede det sådan, at flere af byrådets politikere var præget af personlige holdninger i forhold til, hvordan vederlagserglerne for politisk arbejde er fastsat af Folketinget. Hvis det var tilfældet, ville det være i strid med reglerne.

Efter kommunestyrelsesloven er det byrådet, der i hver enkelt sag tager stilling til, om der ved en orlovsansøgning foreligger lovligt forfald.

- Som sagen foreligger oplyst, er der efter Ankestyrelses opfattelse ikke grundlag for at antage, at byrådet har inddraget ulovlige eller usaglige hensyn i forbindelse med vurderingen, skriver styrelsen i sin afgørelse og fortsætter:

- Ankestyrelsen vurderer, at byrådet ikke har overskredet grænserne for sit lovlige skøn.

Borgmester Gert Jørgensen (K) er tilfreds med afgørelsen.

- Det er klart, at det som borgmester ligger mig meget på sinde, at tingene i Sorø Kommune og i byrådsarbejdet foregår efter forskrifterne. Derfor er jeg naturligvis glad for, at styrelsens afgørelse understreger, at vi ikke har gjort noget forkert, siger han.

Det faldt i øvrigt flertalsgruppen for brystet, at Anne Madsen efter det byrådsmøde, hvor afslaget blev vedtaget, til pressen udtalte: »Jeg må konstatere, at der er et flertal med mange små mænd med lav horisont.«

- Selv små mænd kan altså have retten på sin side og handle i overensstemmelse med reglerne, siger Gert Jørgensen med et glimt i øjet.

Anne Madsen fortryder ikke sin udtalelse.

- Jeg synes stadig, at den gælder, siger hun.

- Hvis man ønsker, at »almindelige mennesker« med fuldtidsarbejde og eksempelvis byrådsarbejde skal kunne stille op, må man sætte nogle regler, der betyder, at det kan komme til at ske. Som »almindelig« kandidat skal du op mod folketingsmedlemmer, der jo ikke afskæres fra at få løn, selv om deres job i folketinget suspenderes, så snart valget er udskrevet. Jeg kæmpede i høj gra for at blive valgt, og jeg anser det også for vigtigt for Sorø-området at have en repræsentant fra vores område i det, der efter valget blev regeringspartiet.

Anne Madsen ærgrer sig over en enkelt ting.

- Jeg var for naiv, siger hun.

- Da forvaltningen spurgte mig, hvor mange møder jeg måtte melde fra til, var der kun planlagt et møde og et seminar i forbindelse med folketingsvalget. Men det blev som bekendt langt mere end det. Når valgkampen først går i gang, og du altså er opstillet for at gøre et forsøg på at blive valgt, er der arrangementer hver dag. Der er interne møder i partiet, og nogle dage deltog jeg i tre vælgermøder på samme dag. Jeg oplevede også, at kommunen i form af biblioteket arrangerede et vælgermøde på akademiet samtidig med, at vi havde byrådsmøde. Jeg måtte bruge en del af min ferie på valgkampen for overhovedet at have en chance for at følge med.

Flere andre steder i landet fik kommunalpolitikere orlov for at kunne deltage som kandidater til folketings- eller EU-valg. Også i andre tilfælde har der være bevilget orlov med løn - og det til både »blå« og »røde« politikere. Reglerne er i dag sådan, at holder et byrådsmedlem eller et medlem af borgerrepræsentationen orlov i mindre end tre måneder, kan politikeren ikke frasige sig sit honorar. Det diskuteres nu på Christiansborg, hvordan man kan ændre regelsættet - det kan eventuelt blive en løsning, at politikere kan fraskrive sig løn, også selv om orloven er på under tre måneder.

Det skal dog tilføjes, at i de nugældende regler må økonomi ikke benyttes som begrundelse for en beslutning.

Anne Madsen havde anmodet om orlov samt indkaldelse af suppleant i perioden 1. april til 25. juni. Det var, før det stod klart, at valget blev afviklet 5. juni. Hun havde altså bevaret sit byrådshonorar under orloven.

Anne Madsen måtte under valgkampen melde afbud til:

2 april, BUU: Deltog ikke i sidste halvdel af mødet pga. valgmøde

10 april, ØK: Afbud pga. møde i kredsen.

23 april: Byrådsmøde. Deltog i start af mødet, derefter andet møde.

30 april: BUU. Afbud pga. valgmøde.

15 maj: ØK: Med til de to første punkter, derefter andet møde.

22 maj: Byrådsmøde: Afbud pga. valgmøde på Sorø Akademi (arrangeret af biblioteket)

Dertil kom gruppemøder forud for udvalgs- og byrådsmøder.