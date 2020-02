Sagen startede i retten i Næstved, men bliver nu genoptaget som en ankesag i Østre Landsret. Foto: Esben Thoby

Ankesag om drabsforsøg er begyndt

Sorø - 24. februar 2020

I maj sidste år blev to mænd kendt skyldige og dømt til syv et halvt års fængsel efter et skyderi på åben gade ved Stenlille Station i 2018.

De to mænd blev frifundet for drabsforsøg, men kendt skyldige i at udsætte andre for nærliggende fare ved episoden.

En tredje mand var også tiltalt for drabsforsøg, men blev frifundet. Han fik dog en dom på to år og ni måneders fængsel for at være i besiddelse af våben, hash og kokain.

Hverken de to førstnævnte mænd eller anklagemyndigheden var tilfredse med retssagens udfald, og derfor har både de dømte og anklagemyndigheden anket dommene. Det skriver TV2 Øst.

Ankesagen er netop begyndt i Østre Landsret.

Ifølge anklagemyndigheden var der tale om et opgør mellem grupperingerne Gremium og Loyal to Familia, og det skulle være en kamp om hashmarkedet i Stenlille og omegn.