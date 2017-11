Se billedserie Til salg-skiltet er ikke længere nødvendigt. Ankerhus er solgt til Juuls Skoleejendomme ApS. Foto: Bjarne Stenbæk

Ankerhus er solgt til Juuls Skoleejendomme

Sorø - 30. november 2017 kl. 17:12 Af Bjarne Stenbæk

Der skal fortsat være undervisnings-virksomhed på Ankerhus. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Den hæderkronede uddannelsesinstitution Ankerhus' bygninger i Sorø er solgt. Køberen er Juuls Skoleejendomme ApS. med hovedsæde i Vanløse, og tanken er, at Ankerhus fortsat skal kunne bruges til undervisning.

- Vi har dannet selskabet for fire år siden, fortæller Christopher Juul, der sammen med brødrene Mikkel og Mads-Frederik Damgaard ejer Juuls Skoleejendomme. Sidstnævnte har tidligere selv drevet skole for børn med særlige behov.

- Især det at hjælpe børn, der af den ene eller anden grund er vanskeligt stillede, står vores hjerter nær, og det er i første række det, der er formålet med vores virksomhed. Vi køber gamle, flotte ejendomme i smukke omgivelser, hvor naturen både byder på oplevelser og muligheder for såvel rekreation som udfoldelse, og så lejer vi dem ud til institutioner og virksomheder, der hjælper udsatte børn. Vi har dog ikke lagt os fast på, at Ankerhus ikke kan benyttes til andre ting.

Når virksomhedens øjne faldt på Ankerhus, skyldtes det ikke mindst, at Mikkel Damgaard er uddannet på institutionen.

- Da Mikkel hørte, at Ankerhus var sat til salg, var han fyr og flamme, fortæller Christopher Juul.

- Han vidste, at Ankerhus ligger smukt lige ved søer og skove og så alligevel ret bynært. Vi var nede og se på bygningerne, og de er generelt set velholdte og godt indrettet.

Med i købsbetingelserne er det, at Professionshøjskolen Absalon kan leje lokalerne i 2019 og 20 med option på at kunne forlænge et år.

- Det er ikke noget problem for os. Det giver os bare længere tid til at finde den rette fremtidige lejer, siger Christopher Juul.

Juul Skoleejendomme afgav det højeste bud blandt de fire bydere. Christopher Juul siger, at han ikke har noget problem med at oplyse købsprisen, men det har han ikke aftalt med sælger, så derfor holdes den oplysning tilbage. I hvert fald lidt endnu.

Ankerhus er tredje skud på stammen. Juuls Skoleejendomme købte i 2013 den gamle feriekoloni Marianelund i Nordsjælland. Her drives i dag en et bosted med behandlings- og skoletilbud for unge og voksne med stærkt nedsat funktionsniveau - borgere, som har en grad af udviklingshæmning samtidig med andre psykiske diagnoser.

I slutningen af 2015 købte Juuls Skoleejendomme DGIs tidligere kursuscenter ved Høve Strand. Ejendommen benyttes nu til lejrskoleophold.

- Vi har tænkt os at bevare Ankerhus, som det ser ud i dag. Det var også helt tydeligt, at det glædede sælger, fortæller Christopher Juul.

- Det ville være synd at begynde at rive bygninger ned for eksempelvis at opføre boliger. Ankerhus er smukt byggeri, der rummer meget historie - for eksempel vil vi også bevare det lille museum Magdalene Lauridsens Mindestuer. Der er i forvejen mange gode og velindrettede kvadratmeter på Ankerhus, så der er ingen grund til at inddrage mindestuerne.

Christopher Juul fortæller, at selskabet selv havde en del penge at sætte i det nye indkøb. Resten af købssummen er finansieret af realkreditlån. Juuls Skoleejendomme ApS. overtager Ankerhus i januar.

Professionshøjskoledirektør Søren Lind Christiansen bekræfter, at Professionshøjskolen Absalon har solgt Ankerhus til Juuls Skoleejendomme ApS. Professionshøjskolen udsender fredag en pressemeddelelse om salget.

Har man idéer til den fremtidige anvendelse af Ankerhus, kan Christopher Juul kontaktes på tlf. 60 29 95 19 eller på mailen christopherjuul@hotmail.com.