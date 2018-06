Se billedserie Andreas Frederiksen sammen med sin komende chef Thomas Westensøe. De er begge interesserede i biler, og det er en forudsætning for at blive en god lærling, slår Thomas Westensøe fast. Foto: Thomas Olsen

Andreas har allerede sin praktikplads klar

Sorø - 10. juni 2018 kl. 10:55 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15-årige Andreas Frederiksen er en af dem, der bidrager til Sorø Kommunes gode statistik, når det gælder unge der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Ikke nok med at Andreas Frederiksen, der er ved at være færdig med 9. klasse, har valgt en erhvervsuddannelse, han har også allerede sikret sig en praktikplads, så han kan tage sin uddannelse som mesterlære.

Andeas Frederiksen vil være automekaniker. Og han vidste præcis, hvor han skulle spørge om en læreplads. Nemlig på Glyholt Autoværksted i Tersløse.

Her fik han for halvandet år siden et fritidsjob som fejedreng. Ikke fordi han på det tidspunkt var særligt interesseret i biler.

- Jeg var mest til knallert og motocross, men interessen for bilerne voksede. Så da jeg skulle i erhvervspraktik i 8. klasse, valgte jeg også autoværkstedet, siger Andreas Frederiksen.

Og herefter var vejen til en egentlig lærlingeplads så småt banet.

- Det er ikke sådan, at vi pr. automatik altid har en lærling, men Andreas havde vi lyst til at tage ind. Vi kender jo ham, siger indehaver af Glyholt Autoværksted, Thomas Westensøe, der generelt mener, at der er for langt mellem de gode lærlinge:

- Der er for mange, der vælger faget bare fordi, de skal vælge noget. Men egentlig har de ikke den store interesse for det, og derfor bliver de heller aldrig sådan rigtig gode. Jeg ville ønske, at teknisk skole gik lidt tidligere ind og tog en alvorlig snak med eleverne om, hvorvidt de nu også er sikre på, at de har valgt den helt rigtige uddannelse, siger Thomas Westensøe, der i øvrigt selv startede som fejedreng hos Glyholt Autoværksted for 24 år siden.

Andreas Frederiksen er ikke i tvivl om, at han har valgt det rigtige for ham. Heller ikke selv om næsten alle andre i hans 9. klasse på Holbergskolen har valgt at gå videre til gymnasiet:

- Gymnasiet er ikke noget for mig. Der er alt for mange bøger.