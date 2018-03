Se billedserie På Ruds Vedby Skole mangler der børn i både SFO 1 og SFO 2 fra næste skoleår. Kommer der ikke fæere børn i SFO?erne, mener et flertal i børn og undervisningsudvalget, at pengene skal tages fra de øvrige skoler.

Andre skoler må betale for Ruds Vedbys SFO

Sorø - 18. marts 2018

Ruds Vedby Skole har ikke SFO-børn nok til at finansiere minimums-bemandingen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Med ønsket om, at Fagcenter Børn og Familier arbejder for, at der fra skoleåret 2018-19 er flere Ruds Vedby-børn, der benytter skolefritidsordningen vedtog et flertal i børn og undervisningsudvalget, at de penge, der på Ruds Vedby Skole mangler for at dække den anbefalede personalenormering, tages hos kommunens øvrige folkeskoler.

Flertallet udgjordes af Lars Damgaard Pedersen (DF), Maria Møller (V) samt de to konservative Carsten Petersen og Sofie Ullerup Torpegaard. Socialdemokraten Anne Madsen og radikale Pia Hvid var fraværende, mens Enbhedslistens Bo Mouritzen begærede sagen i økonomiudvalget med ønsket om, at der gives en tillægsbevilling fra kommunekassen til Ruds Vedby Skole. Dermed går problemerne i Ruds Vedby ikke ud over børnene på kommunens øvrige skoler.

Det betyder, at sagen skal til behandling igen - denne gang altså i økonomiudvalget.

Fagcentret har i øvrigt fået til opgave fra skoleåret 2019-20 at forme en model for tildeling af resurser til SFO'erne, der sikrer, at der altid vil være midler til minimums-normeringen. Den model forelægges udvalget i december 2018.

I Ruds Vedby forventes det i skoleåret 2018-19, at der vil gå 60 børn i SFO 1 og 2, men der skal mindst 64 elever til at sikre tilstrækkeligt med penge til minimums-normeringen.

I SFO 1 skal der være en halv lederstilling til 250.000 kr., en pædagogstilling til 420.000 kr. og en medhjælperstilling til 305.000 kr. Det giver i alt 925.000 kr. Når der kun er 60 børn, mangler der 58.170 kr. i at nå i mål. Det kan finansieres ved på alle skoler at nedsætte tildelingstaksten pr. barn med 64 kr. om året.

I SFO 2 skal der være en 25 timers pædagogstilling til 285.000 kr. Det svarer til 24 børn, men i Ruds Vedbys SFO 2 ewr der kun indskrevet 15 børn til næste skoleår. Der kommer så til at mangle 105.286 kr. Det kan man finansiere ved at nedsætte tildelingstaksten pr. barn i SFO 2 på alle skoler med 403 kr. pr. barn pr. år.

Det mister skolerne

De øvrige skoler må altså vinke farvel til en del penge, hvis modellen gennemføres. I SFO 1 er det Sorø Borgerskole 9.280 kr., Frederiksberg Skole 15.360 kr., Holbergskolen 11.520 kr., Pedersborg Skole 9.280 kr. og Stenlille Skole 8.320 kr. På SFO 2 slår det sådan igennem: Sorø Borgerskole minus 17.239 kr., Frederiksberg Skole 20.150 kr., Holbergskolen 18.538 kr., Pedersborg Skole 22.165 kr. og Stenlille Skole 20.956 kr.

Modellen har været i høring på skolerne, hvor der var en forståelse for problematikken, men skolerne peger på, at den valgte model kan give en skævvridning af skolernes budgetter, og der vil være stor risiko for, at arbejdet på de øvrige SFO'er forringes. Skolerne opfordrer til, at der findes en mere langtidsholdbar løsning med hensyn til tildeling af resurser, så man slipper for, at der skal tages penge fra skolerne, og så man slipper for løbende justeringer.

På skolerne er der allerede gennemført en effektivisering, og derfor udtrykker skolerne bekymring i forhold til, om der fortsat i SFO kan arbejdes med en pædagogisk tilgang, så der ikke kun er tale om opbevaring af børn. Holbergskolens skolebestyrelse peger også på, at man på Ruds Vedby Skole kan sammenlægge SFO 1 og 2 eller flytte dem fra Ruds Vedby til Holbergtskolen.

- Det er beklageligt, at de øvrige skoler må holde for, men vi er i færd med at løse problemet, siger udvalgsformand Lars Damgaard Pedersen (DF).

- Det gør naturligvis ondt at få taget penge, men det gælder altså kun for et år.