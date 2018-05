Et dejlig shelter-område er der i tilknytning til andelsdyreholdet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Andelsdyrene er blevet et lokalt samlingspunkt

Sorø - 12. maj 2018 kl. 10:52 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par år siden blev Flemming og Kirsten Jensen primus motorer i et af de seneste tiltag i Munke Bjergby: Andelsdyreholdet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Egentlig benyttede Stenlille IF fodboldbanen ved skolen, men da der blev lagt jordvarme ned, egnede den sig ikke rigtig til fodbold længere, så pladsen lå bare hen, fortæller Kirsten.

- Vi var nogle stykker i borgerforeningen, der kom til at tale om, at vi godt kunne tænke os at holde dyr. For mange var det for vanskeligt at holde dyr hjemme.

- Ja, vi havde selv været det hele igennem med kaniner, kalve, grise og heste, men det var for meget, fortsætter Flemming.

- Hvis vi derimod kunne lave et andelsdyrehold, så flere kunne gå sammen om pasningen af dyrene, ville det være fint.

Fodboldbanen blev så omdannet til andelsområde. Fra begyndelsen for to år siden var der fem familier med. Nu er der 15. Egentlig var det også meningen, at der skulle oprettes et område med nyttehaver, men det lykkedes ikke.

- Det er jo sådan med haver, at hvis du ikke er over dem hele tiden, gror de til med ukrudt, siger Kirsten Jensen.

I øjeblikket er der syv får, otte lam og 12 høns i andelsdyreholdet. Om et par dage kommer der 23 ænder, og lidt senere fuldender otte grise dyreholdet. Og det er vel at mærke ikke romantik det hele.

- Nej, lammene, grisene og ænderne havner på middagsbordet, siger Kirsten Jensen.

- Hønsene leverer æg, og så beholder vi moderfårene, så vi kan få et nyt kuld lam næste år.

Kirsten og Flemming sørger for, at der er foder til dyrene, og Kirsten laver »vagtplanen«, så hver familie passer dyreholdet en uge ad gangen. Dermed bliver det muligt at holde ferie og andre fridage. Det giver også et større arbejdshold, når der er behov for det.

- Men dyrene er blevet et lokalt samlingspunkt, fortæller Flemming Jensen.

- Natur-Børnehuset kommer her flere gange om ugen, men også de lokale kommer ofte på besøg. Jævnligt har de eftermiddagskaffen med, ligesom der af og til spises enten til frokost eller aften.

Nu mangler lokalområdet bare en container eller lignende til opbevaring af redskaber og andre ting - eksempelvis havetraktoren.

Området er i øvrigt forsynet med en køkkenshelter, to voksensheltere og fem børnesheltere - i sidstnævnte kan der også være voksne. De kan lejes for 50 kr.

- Vi er med på Friluftsrådets liste over sheltere, fortæller Flemming Jensen, og Kirsten supplerer.

- Hvis du bare vil overnatte, og ellers selv klarer dig, kan du gøre det kvit og frit. For de 50 kr. får du nøglen til køkkengrej og de snittekasser. Vi har snittekasser til 20 børn - og køkken- og spiseudstyr til 25.

Udlån og udlejning tager Kirsten og Flemming sig også af kvit og frit.