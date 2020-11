Artiklen: Ambulancer og lægehelikopter tilkaldt: To biler i uheld

Klokken 07.52 mandag morgen fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en melding om et trafikuheld mellem to biler på Ringstedvej ved Sorø.

Billeder fra stedet viser, at både ambulancer og lægehelikopter har været tilkaldt.

Vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Henrik Carlsen, oplyser til sn.dk at to biler er kørt sammen, men at der umiddelbart ikke skulle være tale om alvorlig personskade.

Politiet arbejder på stedet lige nu, og det var ikke meget vagtchefen ellers kunne oplyser om uheldet. Derfor vides de ikke hvor mange der har været involveret i uheldet, ligesom årsagen til uheldet heller ikke kunne oplyses for nuværende.

Der er lige nu afspærret i forbindelse med uheldet.