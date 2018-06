Alverden i en musical

»Hvor i alverden«, hedder den musical, som eleverne i indskolingen på Holbergskolen i Dianalund torsdag den 14. juni i Holberghallen fra kl. 18.00-21.00. Forældre og andre pårørende fylder hallen til sidste plads, og selv om det på den måde kan siges, at være et positivt indstillet publikum, kan det alligevel godt give anledning til lidt bekymring.

Emma er dubleant for alle skuespillerne, så hun skal lære hele manuskriptet uden ad, hvis der nu bliver brug for en »stand-in«.

Faktisk bliver der to forestillinger på torsdag, selv om det hele altså hænger sammen under én hat, kan lærer Jesper Thode fortælle. For 0.-1. klassetrin opfører et stykke, og 2.-3. klassetrin opfører et stykke.