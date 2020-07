Se billedserie Mette Tingholm på Marcuspladsen i Venedig. Hun er forfatter til bogen »Mads & Marco i Venedig«, der netop er komme på gaden. Foto: Thomas Olsen

Alternativ guide skal gøre Venedig-tur til en børne-succes

Sorø - 21. juli 2020 kl. 06:54 Af Bjarne Stenbæk

Du skal ikke lede efter restauranter, hoteller, transport, adresser på seværdigheder og andet af den slags, der står i en traditionel rejseguide, når du kigger i bogen »Mads og Marco i Venedig«, for det står der ikke noget om. Til gengæld er det en alternativ guide, der ikke mindst satser på at gøre børnenes tur til Venedig til en succes.

Bag bogen står Sorø Kommunes kulturkonsulent, Mette Tingholm. Hun udgav i 2017 bogen »Astrid og Pampum i Rom«, der trækker den italienske hovedstad ned i børnehøjde. Det er gået fint med salget, så der er et behov, som Mette Tingholm nu tager næste skridt for at dække.

- Venedig er en af verdens smukkeste og mest spændende byer, som rigtig mange familier godt kan lide at besøge, fortæller Mette Tingholm.

- Derfor var det oplagt for mig at fortsætte med netop Venedig i bestræbelserne på at give børnene en bedre ferieoplevelse og også bibringe dem en viden om det sted og den kultur, de besøger.

I bogen følger man drengen Mads og hans magiske løve Marco, der har et mobilnummer om halsen og kan sende sms'er. Det er gennem Mads og Marco, at børn og voksne stifter bekendtskab med gondolernes by.

Undervejs i bogen er der en række opgaver, børnene kan løse. For eksempel kan man liste op, hvor mange forskellige både, man har set. I Venedig kan man eksempelvis opleve såvel politi, skraldemænd og ambulancer som kraner, taxaer og frugt- og grøntsælgere til vands for slet ikke at tale om et af byens vartegn: Gondolerne. Man kan også spotte vinduesformer, løse et quiz-krydsord, tegne, hjælpe Mads med at finde Marco via Venedigs gadelabyrint og meget andet. Via historierne og opgaverne bliver et større kendskab til Venedig leget ind i børnene, men også voksne kan med udbytte gå på opdagelse i »Mads & Marco i Venedig«.

Den alternative rejseguide er rigt illustreret. Kitty Kreutz har stået for illustrationerne, mens Mette Tingholms bedre halvdel, Thomas Olsen, har leveret de mange fotografier. Det grafiske layout står Therese Røndum Frederiksen for, og bogen er trykt lokalt hos Lemann Grafisk i Stenmagle.

Bogen kan læses, før man tager af sted, mens man er på ferie, eller hvis man bare gerne vil vide mere om Venedig. Den kan købes via den lokale boghandel eller på saxo.som.