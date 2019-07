- Jeg har da også været skuffet, siger Alternativets lokale formand Sigurd Hutnik om samarbejdet med Niels Aalbæk Jensen. Foto: Mie Neel

Alternativ-formand: - Der var konflikter med Aalbæk

Sorø - 05. juli 2019 kl. 19:52 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter byrådsmedlem Niels Aalbæk Jensens skift fra Alternativet til Radikale Venstre, skal partiets Sorø-afdeling finde frem til en anderledes politisk kurs.

Det fortæller lokalforeningens formand Sigurd Hutnik.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været nogle beslutninger, hvor bestyrelsen ikke har været 100 procent enige med Niels (Aalbæk Jensen, red.). Så vi fortsætter ikke med en en-til-en version af den politik, der er blevet ført. Vi skal arbejde på et Alternativet 2.0, og sammen med vores medlemmer skal vi beslutte, hvordan det skal være. Det vil kræve mere arbejde, for vi skal være synlige på en anden måde, siger Sigurd Hutnik til DAGBLADET og Sjællandske.

Samarbejdet mellem bestyrelsen og Niels Aalbæk Jensen har ikke været uden problemer.

- Det har selvfølgelig ikke altid været helt optimalt. I starten var der nogle konflikter, men de sidste halvandet år har der ikke været nogen interne konflikter. Overordnet har der været god stemning, siger Sigurd Hutnik.

Niels Aalbæk Jensen har kritiseret Alternativet for at have bevæget sig i en mere politisk rød retning og for at have nedprioriteret iværksætteri og tankerne om en ny politisk kultur. Det er Sigurd Hutnik ikke enig i.

- Jeg synes, at Alternativet har den samme politik som før, men har valgt at sætte fokus på punkter, der er mere røde. Men jeg synes for eksempel ikke, at klima-politik er rødt. Alternativet kæmper stadig for iværksætteri, og jeg synes stadig, at partiet kæmper for en ny politisk kultur. Det har vi også kæmpet for i Sorøs byråd, siger han.

Sigurd Hutnik har heller ikke selv været enig med Niels Aalbæk Jensen i alle sager.

- Han har lagt et kæmpe arbejde i byrådsposten. Men der er stadig nogle beslutninger, som jeg også selv ville have lavet om. Nogle af de beslutninger, Niels har truffet, har jeg da også været skuffet over. For nylig stemte han ikke for en rammeaftale om lærernes arbejdstid, hvilket er kerne-politik i Alternativet, og det blev jeg skuffet over, siger Sigurd Hutnik, der har tænkt sig at fortsætte arbejdet i Alternativets lokale bestyrelse.

- Nu skal der bare arbejdes hårdere, siger han.