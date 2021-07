Miljø- og sikkerhedsansvarlig i Altan.dk, Stina Visholm Pipper, ser især ISO 9001 certificeringen som vigtig i forhold til virksomhedens kunder. Foto: Altan.dk

Send til din ven. X Artiklen: Altan.dk har fået ISO-9001 certifikat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Altan.dk har fået ISO-9001 certifikat

Sorø - 10. juli 2021 kl. 10:01 Kontakt redaktionen

Altan.dk, der er Danmarks førende virksomhed inden for levering og etablering af elevatorer og altaner, har opnået ISO-9001 certificering.

Et certificeret kvalitetsstyringssystem er med til at dokumentere, at diverse normer og standarder inden for virksomheders processer overholdes. Målet er at minimere risiko for fejl og opspore eventuelle uhensigtsmæssigheder hurtigt.

Miljø- og sikkerhedsansvarlig i Altan.dk, Stina Visholm Pipper, ser ISO-certificeringen som et godt fundament for fremtidig kvalitetskontrol af virksomhedens processer og produkter.

- En ISO-certificering er en vigtig milepæl i vores virksomheds historie, og strategisk er det vigtigt i forhold til vores kunders og samarbejdspartneres tillid til vores kvalitetsstyring. Certificeringen holder os på stikkerne i forhold til at gøre de ting, vi har lovet og aftalt, siger hun.

Hun ser også certificeringen som et »naturligt blåt stempel« for Altan.dk.

- Altan.dk er en familievirksomhed, der på relativt få år er vokset fra at være et mindre entreprenørfirma i provinsen til i dag at være en landsdækkende operatør på et marked med voksende opmærksomhed fra offentligheden, siger hun.

- Som en naturlig konsekvens af den udvikling følger også et behov for at kunne fremvise et anerkendt kvalitetsstyringssystem. For godt og vel et år siden, traf vi derfor beslutningen om at søge en ISO-9001 certificering.

Altan.dk er en meget procesorienteret virksomhed, hvilket har været en fordel i det indledende arbejde med at finde de rigtige samarbejdspartnere og certificeringskonsulenter. Med vejledning fra Force Technology lykkedes det Altan.dk at komme flot i mål til trods for, at corona-pandemien besværliggjorde mange processor.

Altan.dk monterer årligt over 3.000 altaner og ca. 25 elevatorer i Danmark. I 2016 blev Altan.dk etableret på det svenske marked. Selskabet beskæftiger ca. 150 medarbejdere, som er fordelt på administrative medarbejdere og montører i altan- og elevatorafdelingen i Danmark og Sverige. Altan.dk har hovedkontor i Sorø og har derudover en afdeling i Aarhus og i København.