Alsted-Fjenneslev klædes i påskedragt

I håbet om at skabe sammenhold og fællesskab, har Alsted-Fjenneslev Lokalforening indkøbt materialer, så der kan uddeles poser med perleplade, perler i flere farver, farvede fjer og bånd til de beboere, der ønsker at lave påskepynt til fælles glæde. Man kan lave et ris - eller også kan man selv finde på! Pynten hænges op med strips - hvor det er muligt.