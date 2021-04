Se billedserie Sådan kan boligkvarteret Pilegårdstrekanten komme til at tage sig ud. Først skal de arkæologiske udgravninger dog overstås, inden kommunen kan sætte storparcellerne til salg. Illustration: Årstiderne Arkitekter

Alligevel krav om lavenergi i nybyggeri

Sorø - 20. april 2021

Nogle gange kan en høringsrunde få politikerne til at ombestemme sig.

Det er i hvert fald, hvad der er sket, efter at lokalplanforslaget til det nye boligkvarter, Pilegårdstrekanten, har været i offentlig høring.

I første omgang turde teknik- og miljøudvalget - på trods af kommunens FN Verdensmåls-ambitioner - ikke stille et generelt krav om lavenergi-byggeri, men legede kun med tanken om at forsøge det i et mindre område af det 175.000 kvm store boligkvarter.

Forsigtigheden skyldtes, at det er dyrere at bygge et lavenergi-hus, og man må vente nogle år på at have tjent ekstraudgiften ind igen.

Lyttet til svarene Men mange af høringssvarene pegede netop på, at lavenergi bør være et krav.

- Vi har lyttet til borgerne, og det giver også god mening her i denne klimadebat-tid. Husene bliver jo heller ikke bygget i morgen, men kommer måske først om to-tre år. Til den tid kan det være, at lavenergikravet vil være mindstekravet til nybyggeri, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V).

Efter høringsrunden er der føjet andre nye passager af grøn karakter til lokalplanforslaget:

At friarealerne skal understøtte biodiversitet. At man må lægge et »grønt« tag. At der kommer en grøn kile/korridor mellem dobbelthusene på Holbergsvej og den nye storparcel.

Biodiversitet Lokalplan-forslaget for det nye boligområde - med plads til i alt 350-400 boliger - viser i det hele taget mange bæredygtige takter. Helhedsplanen for området er tegnet af Årstiderne Arkitekter.

Der er tænkt på natur og biodiversitet. Det store område bliver delt ind i seks mindre områder. Hvert område får sin egen type beplantning, hvor træsorterne hvidtjørn, lærk, blodbøg, eg, skovfyr og himalayabirk bliver dominerende elementer, der også kommer til at navngive vejene i det nye kvarter. Regnvandsnedsivning er der også tænkt på.

Visuelt vil bebyggelserne i det store område kunne komme til at se vidt forskellige ud, for der er ikke begrænsende krav om, at taget skal have den eller den form eller facaderne være af præcis den sten.

Bæredygtighed Til gengæld er der krav om, at de byggematerialer, der anvendes skal være bæredygtige. Med andre ord de skal være produceret på en bæredygtig måde, og de skal også have en god holdbarhed.

For at det ikke skal blive en stor blandet bolsjepose, er der dog indført nogle overordnede farverammer.

Internt i området vil veje blive anlagt på en måde, så det for nogle vil være naturligt at køre mod nordøst mod Stenlille, mens andre vil køre sydpå via Tersløse. I håb om at undgå trafikoverbelastning et enkelt sted.

Der er mulighed for at opføre flere forskellige hustyper, nemlig punkthuse i tre-fire etager, etagebyggeri i tre-fire etager, rækkehuse i to etager, rækkehuse i en etage og parcelhuse.

Lokalplanforslaget skal også godkendes i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, inden det er gyldigt.