Streetparken åbner søndag den 11. august med et stort program. Foto: Jørgen Jørgensen

Alle sejl er sat til: Nu åbner Sorø Street Park

Sorø - 03. august 2019 kl. 12:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 11. august er der »Grand Opening« fra kl. 10.00-14.00. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Alle er velkomne - uanset alder - når Sorø Sportsråd, Sorø Freja, SOR IF og DGI MIdt- og Vestsjælland blænder op for den nye Sorø Street Park ved Fægangen i Sorø.

De tre foreninger og idrætsorganisationen står for åbningsarrangementet, men ellers er det meningen, at streetparken skal ligge som et åbent tilbud i døgnets 24 timer.

- Vi har dog fået 3.000 kr. af DGI til uddannelse af tre streetmentorer, fortæller John Christoffersen, der er formand for Sorø Sportsråd.

- Det dækker en voksen og tre unge på minimum 13 år, men er der interesse for det, kan vi måske godt få flere med. Der er undervisning 18. august og 15. september.

Streetmentorerne skal ikke styre anlægget. Forholdene omkring streetparken skal netop være uformelle. Men de er der til at vejlede brugerne. De kan f.eks. hjælpe brugerne med at få sat aktiviteter i gang, og så skal de via dialog være med til at sikre, at der bliver passet på anlægget. Ved åbningen kommer Bo Ejstrup fra DGI. Han kan svare på spørgsmål om streetmentor forløbet, hvad det går ud på, og hvad man som ung kan få ud af det.

- Vi håber, at vi får tilmeldinger til det forløb, siger John Christoffersen og føjer til, at Sorø Sportsråds Streetsportsudvalg i øvrigt også har modtaget midler fra Gadeidræt - den nationale platform for gadeidræt.

Der er planlagt et righoldigt program for åbningsdagen. Den officielle åbning tager borgmester Gert Jørgensen, kultur- og fritidsudvalgsformand Bo Christensen og John Christoffersen sig af.

De dygtige skatere fra L.O.W Academy (Danmarks skaterakademi) i København kigger forbi med et seværdigt show. Akademiet underviser også både på skateboard og løbehjul - og har du ikke selv sikkerhedsudstyr og materiel, kan du låne af akademiet.

For dem, der melder sig til på dagen inden kl. 10.30, arrangeres der dels en streetbasket-turnering, dels en streetfodbold-turnering og dels en turnering i panna. Sidstnævnte dækker over, at man i en kamp mand mod mand (eller måske to mod to) skal besejre sin modstander via frække tricks og finter. Man kan også vinde på »knock out« ved at lave en såkaldt tunnel på sin modstander - altså trille bolden mellem modstanderens ben.

Eagles Cheerleaders sørger for cheerleading til både basket og fodbold, og så arrangeres der en parkour »try out«. Her gives der instruktion i sikkerhed, fede moves og springteknik.

Hele festen ledsages af dj-musik, ligesom der er en bod med grillpølser og sodavand.