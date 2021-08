Borgmester Gert Jørgensen fortæller, at alle kommunens kreditkort nu er gennemgået tre år tilbage. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Alle kommunale kreditkort er nu gennemgået tre år tilbage

Sorø Kommune har i alt 22 betalingskort, der kan benyttes af medarbejdere.

Sorø - 26. august 2021

Efter DRs afsløringer af nu tidligere kommunaldirektør Søren Kjærs brug af et kommunalt betalingskort til private formål under et besøg ved en konference i Nashville i USA i 2019 har økonomifolkene og borgmesteren haft travlt med at sikre sig, at der ikke er andre uregelmæssigheder.

- Vi har i alt 22 kommunale kreditkort ude hos medarbejdere, fortæller borgmester Gert Jørgensen.

- Hvert kreditkort er nøje gennemgået tre år tilbage, og vi har heldigvis ikke fundet andre kritiske sager.

Et af kortene er i øvrigt borgmesterens eget.

- Derudover har vi taget stikprøver i de konti, som forskellige institutioner har rundt om, og heller ikke her har vi fundet ting, der ikke er »efter bogen«, fortsætter han.

- Vi vil naturligvis have øget fokus på området, men jeg er også nødt til at erkende, at det af og til kan være svært at afsløre et misbrug.

Udfordringen Netop det pegede også professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, på, da avisen bad ham vurdere sagen fra Sorø.

- Det er meget svært for en kommune at opdage sådan en sag, fordi kommunaldirektøren har afleveret bilag på udgifterne, sagde han.

- Det er typisk sådan, at man tjekker, at der er bilag for afholdte udgifter. Kommunaldirektøren har anvendt kortet, og det har han også lov til. Bilagene er korrekt udfyldt med deltagere med videre. Da det er andre kommunaldirektører, der har deltaget i eksempelvis bespisningen, kan det også være et lovligt formål.

Men så kommer de ting, der trækker den anden vej. Eksempelvis var Søren Kjærs kone med.

- Ægtefæller må kun deltage på kommunens regning, hvis der er en naturlig årsag til, at ægtefællen deltager. Det kan for eksempel være ved en bespisning i anledning af et dronningebesøg, eller hvis der er en anden særlig grund. I dette tilfælde har der ikke været sådan en grund, og så skal ægtefællen selv betale.

En ekstra fejl Og så begyndte de øvrige kommunaldirektører via MobilePay at betale deres del af udgiften til Søren Kjær.

- Reglerne åbner ikke mulighed for, at man af kommunen kan få dækket en udgift til bespisning, som bespisningens deltagere efterfølgende via MobilePay betaler ind til den person, der allerede har fået dækket udgiften. Det er tilsyneladende sket her, og allersenest her burde kommunaldirektøren have reageret og få bragt orden i sagen, lød Bukhs vurdering.

Fortæl det Sorø Kommune har udover det øgede fokus på bilag og ledelseserklæringer også under overvejelse at indføre en hyppigere løbende kontrol med kreditkortene. Borgmesteren fortæller også, at der er ved at blive udviklet robotter, der kan foretage en del af kontrolarbejdet. Sådan en robot eller flere kan man også overveje at sætte ind i kontrolfunktionen.

Et aspekt i sagen omkring kommunaldirektøren i Sorø Kommune er det også, at der er tale om kommunens øverste chef og dermed også den enkelte økonomimedarbejderes chef.

- Nu er vi ved at få etableret en whistleblower-ordning, der naturligvis også vil kunne benyttes i den slags sammenhænge, siger Gert Jørgensen.

- Og da jeg orienterede medarbejderne torsdag morgen, understregede jeg, at hvis man har mistanke om, at der noget sted i den kommunale forvaltning sker ting, som man ikke mener er i overensstemmelse med reglerne, må man ikke tøve med at henvende sig til mig eller - hvor det er det naturligste - til sin nærmeste chef.