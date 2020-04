Alarm: Børn faldt i sø - men blev reddet i land

Fredag klokken 15.32 gik alarmen hos Vestsjællands Brandvæsen station Sorø om en mulig drukneulykke i en privat sø nær Lange Løng ved Sorø.

En far og hans to børn var cyklet ud på søen på vandcykel, men under turen faldt børnene i vandt, og derfor blev politi og redningsmandskab rekvireret.

Vagthavende hos Vestsjællands Brandvæsen, station Sorø, Louise Kristensen , fortæller dog, at da brandvæsnet ankom med redningsbåde, havde familien selv klaret sig i land, så båden kom ikke i aktion.