Al kommunal rengøring bliver grøn

Nu bliver al rengøring på de 152.000 kvadratmeter i Sorø Kommunes bygninger grøn. Alle rengøringsmidler og redskaber, der bruges, vil være svanemærkede eller miljøcertificerede.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Formand for Sorø Byråds Teknik og Miljøudvalg, Jens Nygaard (V), glæder sig over den grønne løsning, som han mener vil være til gavn for både borgerne og de cirka 60 medarbejdere i Sorø Kommunes rengøring.

- De sundere rengøringsmidler er godt for miljøet, for arbejdsmiljøet og ikke mindst for de børn, som leger og opholder sig på gulvene i vores institutioner og skoler, siger han.

Sorø Kommune forventer ikke, at de miljøvenlige produkter vil gøre rengøringen dyrere.

- De nye grønne produkter er cirka dobbelt så dyre i anskaffelsen, men til gengæld holder de dobbelt så længe. Vi har i en periode afprøvet de nye grønne alternativer, og vi vurderer, at kvaliteten lever op til vores forventninger, siger Thomas Nyborg, leder i Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune.

Beslutningen om at indføre grøn rengøring er et led i Sorø Kommunes arbejde med at efterleve FN's verdensmål om bæredygtighed og sundhed og trivsel for alle.

Rengøringsartiklerne er indkøbt under POGI, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, eller bærer svanemærket.