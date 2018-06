Målet med akutteamet er at undgå genindlæggelser på sygehuset og en mere tryg overgang fra sygehus til eget hjem.

Akutteamet er nu klar til at arbejde

Sorø - 01. juni 2018 kl. 10:18 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele kommunen: Sorø Kommunes nye tværfaglige akutteam er klar til at møde borgerne fra 1. juni. Teamet skal tage vare på borgere, som bliver udskrevet fra sygehuset. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Målet med det nye akutteam er færre genindlæggelser og en mere tryg overgang fra sygehus til eget hjem. Akutteamet vil fremover være en del af Sorø Kommunes sundhedstilbud til borgerne.

- Med akutteamet ønsker vi at styrke indsatsen over for borgere, som bliver udskrevet fra sygehuset. Det er utrolig vigtigt, at samarbejdet mellem sygehuset og kommunen omkring den enkelte borger fungerer godt, så borgeren får den nødvendige hjælp til fx medicin og genoptræning med det samme, siger formand for social og sundhedsudvalget, Lars Schmidt.

Akutteamet er oprettet med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, og håbet er, at akutteamet kan bidrage til at knække kurven over genindlæggelser, som har været stødt stigende over de senere år.

De mange genindlæggelser skyldes blandt andet, at borgerne udskrives hurtigere og hurtigere fra sygehuset.

Teamet skal ikke erstatte de eksisterende tilbud, men bygge videre på de tiltag og tilbud, som allerede findes.

Også forebyggelse

De ansatte arbejder tværfagligt og skal for eksempel også hjælpe borgeren med at komme hurtigt i gang med den rette genoptræning.

På sigt er det også planen, at akutteamet skal arbejde forebyggende med borgere, som er i risiko for at blive indlagt.

Akutteamet består af fem sygeplejersker, to fysioterapeuter og en leder. Teamet har til huse på sundhedscenteret, hvorfra de kører ud til de nyudskrevne borgere.