Se billedserie De to repræsentanter for Sorø Byløb og Maratonsang, Margit Nielsen og Erik Lindsø, glæder sig til at få »rystet« corona-nerverne af deltagerne, og »næsten« gennemføre arrangementerne som vanligt. Foto: Merete Jensen

Aktiviteter sammen - og ikke hver for sig!

Efter den senere tids mange coronaaflysninger, er det på tide - for en stund - at ryste coronaen af sig og nyde Sorø Byløb og Maratonsang i skøn forening.

Sorø - 04. august 2021

Høj puls, smuk natur, glade mennesker, fællessang og folkefest. Det lyder næsten som fra en »svunden tid«, men lørdag den 14. august vil Sorø atter genlyde af glade mennesker, når der indbydes til Sorø Byløb og Maratonsang. To arrangementer i fint parløb - akkurat som i 2018.

- Vi ved, at der er rigtig mange mennesker, der snart trænger til at opleve en form for normalitet. Derfor opfordrer vi til, at man tager en pårørende - eller hele familien med på én af ruterne. Hvis man vælger »Walk & Talk« kan man sagtens forcere de 3,2 kilometer i kørestol eller på el-scooter, og samtidig få en skøn oplevelse sammen med andre, siger løbsleder Margit Nielsen.

Midtbyen spærres af Løbet starter og slutter ved Danske Bank, og som sædvanlig går løberuten gennem centrum af Sorø og langs Sorø Sø. Ruten er på 2,5 kilometer og kan gentages op til fire gange. Børnenes 2,5 kilometer skydes i gang klokken 10, og en time efter har de voksne mulighed for 2½, 5 eller 10 kilometer. Walk & Talk sendes afsted klokken 10.45, og her er man velkommen til at tage sin hund med.

- Man kan allerede nu tilmelde sig online på soro-bylob.dk, og hvis man venter med at tilmelde sig på selve dagen, så kan man tilmelde sig mod et mindre gebyr i Danbolig på Storgade 3 fra klokken 9.00, forklarer Margit Nielsen. Hun fortæller imidlertid også, at dele af midtbyen bliver spærret helt af, så længe løberne er ude på ruterne. Det vil derfor være en fordel at parkere andetsteds, hvis man forventer at skulle køre i løbet af morgen- og formiddagstimerne.

Overskuddet fra Sorø Byløb doneres til Sorø Rotarys humanitære arbejde.

Hvis man ikke er til en svedig pande og høj puls, så bliver Maratonsang også afviklet denne dag, og det forventes at blive det første store arrangement på den nyanlagte »Sorøs Grønne Scene« i bibliotekets gård. Her venter et tætpakket program allerede fra klokken 8.15 og frem til 17.30, hvor skiftende værter og pianister vil guide tilhørerne gennem den nyeste udgave af Højskolesangbogen - afsnit for afsnit. Blandt værterne er forfatterne Ida Jessen og Madam Nielsen, rektor Kristian Jacobsen, lokal ildsjæl Karin Petersen m.fl.

- Her i coronatiden har det været meget populært med fællessang, så vi rammer lige ned i noget, der har samlet folk gennem rigtig mange måneder. Vi forventer at nå små 10 sange pr. vært, så vi i løbet af dagen når op på mellem 90 og 100 sange i alt, forklarer Erik Lindsø som også er formand i den forholdsvis nystiftede forening, »Maratonsang i Sorø«.

Én af dagens helt store højdepunkter er fællessangs-koncert med troubaduren og visesanger, Erik Grip. Han har gennem sin karriere formået at sætte nye melodier til gammelkendte sange såsom »Velkommen i den grønne lund«.

- Vi tager i løbet af dagen udgangspunkt i både velkendte og nye sange, som har fundet vej til den 19. udgave af Højskolesangbogen. Det bliver et alsidigt program, og hvis man har brug for noget at styrke sig på i løbet af dagen, så kan man købe kaffe, og ved frokosttid sætter Café Tre Konger en bod op. Mad kan også forudbestilles, siger han.

Begge arrangører håber naturligvis på godt vejr, men skulle det blive udsigt til uvejr, rykker Maratonsang ned i sognegården.