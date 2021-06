Leila Petersen og Ann Stauenberg (foto) har sammen med Merete Nielsen arrangeret Ruds Vedby By-loppemarked den 4. juli. Foto: Ruds Vedby By-loppemarked

Aktive borgere: - Vores by er meget andet end et bandit-sted

29. juni 2021

Af Ulla Grundtvig Brask

Tre kvinder fra Ruds Vedby blev trætte af massiv negativ omtale af den by, de holder af. Så de har taget initiativ til et by-loppemarked den 4. juli. Det skal være med til at sætte positivt fokus på området.

Drab. Knivstikkeri. Hjemmerøveri. Leila Petersen, der har boet i Ruds Vedby siden 2007, er så træt af, at hendes hjemby af mange mennesker bedst kendes for voldsomme kriminelle hændelser.

- Hvis man er sammen med nogen i København, og de spørger, hvor man kommer fra, og man svarer »Ruds Vedby«, så er det ofte et eller negativt fra medierne, som de husker byen for. Det er jeg simpelthen så træt af, fortæller Leila Petersen.

Derfor tøvede hun ikke, da hun på Facebook en dag så, at en anden borger i byen - Ann Stauenberg - foreslog, at der skulle arrangeres et by-loppemarked i Ruds Vedby,

- Det er en super fin idé, for vi trænger til, at her sker noget positivt, og at folk husker byen som en god oplevelse. Sådanne aktiviteter kan også være med til at skabe en fællesskabsfølelse blandt os, der bor her, mener Leila Petersen.

Merete Nielsen var også med på ideen, og de tre kvinder har arrangeret Ruds Vedby By-loppemarked søndag den 4. juli klokken 10-16.

Det foregår på den måde, at de 28 tilmeldte husstande har et bord, en garage eller en indkørslen fyldt med loppemarkedsting, som de sælger ud af fra privatadressen.

Ideen er, at gæsterne går fra bod til bod rundt i byen og kigger på alle sagerne.

Man starter på en af disse adresser:

Skolegade 2

Sorøvej 9A

Smedebakken 140

- Det er arrangørernes adresse, og her får man udleveret et kort med angivelse af alle dem, der er med. Så er det meget nemmere at finde rundt til de forskellige dele af byen, hvor der er loppeboder, fortæller Leila Petersen.

Begivenheden er blevet omtalt på de sociale medier og er blevet delt i mange andre by-grupper på Sjælland.

- Vi håber både at rigtig mange fra lokalområdet kommer forbi, men også at få besøg fra nysgerrige borgere fra hovedstadsområdet. Jeg har da set, at omtalen af arrangementet er nået til blandt andet Rødovre, siger Leila Petersen.

De tre aktive kvinder satser på, at by-loppemarkedet bliver så stor en succes, at det kan gentages én eller to gange hvert år.

Leila Petersen kommer selv fra hovedstaden, men flyttede til Ruds Vedby i 2007.

- Jeg holder meget af min by, fordi her er så dejligt stille. Og vil man have butikker, er Dianalund tæt på, siger Leila Petersen, der dog ønsker sig, at der kommer lidt mere gang i lokale tiltag.

- Det er for eksempel ærgerligt, når hold i idrætsforeningen må aflyses, fordi der ikke er nok tilmeldte. Men hvis man ønsker, der skal ske mere, må man selv tage fat. Det er det, vi har gjort med Ruds Vedby By-loppemarked, og jeg håber, at andre bliver inspirerede til at tage initiativ til nogle aktiviteter i vores by. Det er faktisk ikke så krævende, når man er flere, der hjælper hinanden, siger Leila Petersen.