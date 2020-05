Akademihavens café åbner 12. juni

Café Skjalms Have åbnede for første gang i en lille bindingsværkbygning ved siden af Molbechs Hus i 2017, og stedet er gået hen og blevet ret populært blandt lokale borgere og Akademihavens øvrige gæster.

- Det er dejligt, de gerne vil komme, men vi har ikke mulighed for at håndtere store selskaber. Vi vil ikke lukke for vores stamkunder, siger Ulrich Martin.

- Vi har aldrig haft som ambition, at vi skulle tjene mange penge på driften af caféen. Vi har åbnet caféen for at gøre noget godt for lokalsamfundet, siger Ulrich Martin.