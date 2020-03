Akademiet holder lukket

På Sorø Akademis Skole er undervisningen aflyst fra og med torsdag, og rektor Kristian Jacobsen meddeler, at skolens ledelse i løbet af torsdag vil give en melding om, i hvilket omfang virtuel undervisning kan tilbydes i resten af skolens lukningsperiode.

- I skal blive hjemme - det vil sige, at I skal, så vidt muligt, undgå at mødes indbyrdes, skriver rektor til eleverne.

- I må alle være tålmodige i forhold til at få svar på de mange spørgsmål, som I har vedrørende undervisning, eksamen, SRP med videre. Vi skal nok melde noget ud til de relevante grupper.

Kristian Jacobsen fortæller videre, at hovedbudskabet er: »Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre smitte. Og så skal vi afbøde ulemperne så meget som muligt.«