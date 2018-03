Akademiet forbereder sig på konflikt

Underviserne på Sorø Akademis Skole er kede af udsigten til, at årets studenter måske skal gå glip af dele af det pensum, som de skal til studentereksamen i. Men omvendt må man også på et tidspunkt sige, at grænsen er nået, mener gymnasielærernes tillidsrepræsentant på Sorø Akademis Skole, Bjarne Westerberg.

- Underviserne er opsat på at vise, at nok er nok, men håber selvfølgelig, at parterne kan nå til enighed, da vores største ønske er at få lov til at levere kerneydelsen - en god undervisning, siger Bjarne Westerberg.