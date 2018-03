Ninna Wiese Pedersen er formand for LOF Sorø. Hun ærgrer sig over, at LOF skal bruge penge på en godkendt revisor. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Aftenskole ærgrer sig: Politikere fastholder revisor-krav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aftenskole ærgrer sig: Politikere fastholder revisor-krav

Sorø - 21. marts 2018 kl. 15:14 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis en aftenskole modtager mere end 400.000 kroner i tilskud fra Sorø Kommune, så stiller kommunen krav om, at aftenskolen bruger en godkendt revisor til regnskabet.

Og det krav har de fem politikere i kultur- og fritidsudvalget netop besluttet at fastholde. Også selvom LOF Sorø har gjort udvalget opmærksom på, at det ifølge aftenskolen er en unødig udgift. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Forvaltningen i Sorø Kommune mener, at kravet om at bruge en godkendt revisor er hensigtsmæssigt i de tilfælde, hvor en aftenskole modtager store kommunale tilskud.

Den opfattelse er udvalgets politikere enige i. Det forklarer udvalgets formand, Bo Christensen (K).

- Når vi bruger skatteborgernes penge, skal der være en vis garanti for, at pengene bliver brugt, som de skal. Det tror vi også, at pengene bliver. Men når det er over en bestemt sum penge, skal vi sikre os, at der er en kvalificeret revision. Det giver en godkendt revisor en sikkerhed for, siger Bo Christensen.

Hos LOF Sorø ærgrer formand Ninna Wiese Pedersen sig.

- Jeg er da ked af det, for det bliver en øget udgift for os. Men jeg respekterer beslutningen, og så må vi se, hvad der kan lade sig gøre, siger hun.

I 2017 modtog LOF Sorø 660.000 kroner i kommunalt tilskud.

Nu vil LOF Sorø gå i gang med at undersøge markedet og finde ud af, hvad det vil koste at hyre en godkendt revisor.

Formanden ser ingen anden løsning end at finansiere udgiften med højere priser for kursisterne.

- Jeg tror ikke, det bliver meget markante prisstigninger. Men hvis man har et kursusforløb på 30-40 lektioner, og der måske bliver lagt et par kroner på hver lektion, så bliver det alligevel en stigning på 80 kroner per kursus. Så det er et spørgsmål om, hvor meget vi må lægge oven i timeprisen, siger Ninna Wiese Pedersen.

Politikerne i kultur- og fritidsudvalget havde også mulighed for at ændre på beløbsgrænsen for, hvornår et tilskud udløser et krav om en godkendt revisor.

Men det var politikerne ikke interesserede i.

- Vi synes, at niveauet er passende, siger udvalgsformand Bo Christensen.

Til sammenligning kan det nævnes, at beløbsgrænsen er på 225.000 kroner i Ringsted kommune, mens der er et revisor-krav uden beløbsgrænse i Slagelse kommune.

LOF Sorø har cirka 3000 kursister og 3800 lektioner fordelt på 200 hold hvert år.